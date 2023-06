Grande scatola per Lidl con l’accessorio indispensabile per proteggere il tuo cane dalla pioggia!

Lidl continua ad ampliare la sua gamma e ora propone un accessorio indispensabile per tutti i cani. Vi diciamo tutto!

Lidl non smette di sorprenderci! Il marchio ha appena lanciato un accappatoio ultra pratico per proteggere il tuo cane dalla pioggia e evitare di sporcare il tuo interno. Questa novità sta già facendo sensazione tra i consumatori. Vi diciamo tutto su questa offerta imperdibile!

Offerte tutto l’anno

Nel 2023, Lidl continua a far felici i suoi clienti offrendo prodotti che semplificano la vita! Infatti, il supermercato discount non si limita più a vendere prodotti alimentari. Il marchio commercializza anche accessori, elettrodomestici e persino abbigliamento. Niente male, vero?

Lidl è quindi diventato un negozio imperdibile quando si vuole equipaggiarsi senza spendere troppo. Il brand ha i prezzi migliori del mercato sui prodotti più trendy del momento. Concorre così con i più grandi marchi con le sue creazioni.

Dal primo gennaio, Lidl ha colpito molto forte con i suoi prodotti invernali. Il marchio ha lanciato accessori rivoluzionari per accompagnarci durante tutta questa stagione.

Qualche giorno fa, la società tedesca ha fatto scalpore con i suoi prodotti economici per gustare una raclette. Ha anche fatto tremare il web annunciando l’uscita del suo proprio camino elettrico per creare un’atmosfera accogliente a casa.

Come avrete capito, Lidl ha tutto ciò che serve per soddisfare tutti i membri della famiglia quest’anno. E buone notizie! Il marchio ha anche viziato i nostri animali domestici con una nuova collezione di accessori sorprendenti!

Una nuova collezione per animali domestici da Lidl

Lidl si lancia anche sul mercato degli animali da compagnia e ora propone accessori per i nostri amici a quattro zampe. Ha immaginato soluzioni molto pratiche per coccolare tutti i cani e semplificarne la cura.

Il brand ha ideato un adorabile accappatoio per cani che permette di proteggerli dalla pioggia. Infatti, chi non ha mai dovuto portare il suo cane in mezzo alle pozzanghere e poi trovarlo bagnato a casa?

Con questa novità Lidl, potrete dire addio alla doccia dopo le passeggiate sotto la pioggia. Questo piccolo accappatoio permette di tenere il vostro cane asciutto e proteggere il suo pelo. Niente male, vero?

Questo abbigliamento per cani è composto per l’80% da poliestere e per il 20% da poliammide. Il vostro piccolo amico non avrà più freddo durante le passeggiate invernali.

Oltre ad essere ultra funzionale, questo accessorio Lidl è anche ultra carino. Esiste in grigio e beige per mettere in risalto tutte le razze di cani. È anche disponibile dalla taglia S alla taglia L. In modo da soddisfare tutti i padroni!

Un prezzo imbattibile

Come sempre, Lidl presta molta attenzione al potere d’acquisto dei suoi clienti. Ecco perché il marchio propone un prezzo ultra conveniente su questo prodotto.

Se state cercando un accessorio per cani conveniente, avete di fronte la migliore offerta del momento! Questo cappotto antipioggia costa solo 8,99 euro.

Come si può vedere, Lidl ha più di un asso nella manica per farci innamorare delle sue novità del momento. Dopo aver attaccato il mercato del prêt-à-porter e degli arredi, il marchio si impone ora nel settore degli animali domestici. I suoi concorrenti hanno quindi molti problemi da affrontare!

Oggi, Lidl è una vera destinazione per lo shopping per tutti i fan delle offerte. Che si tratti di fare la spesa, acquistare un mobile o un apparecchio per la casa, il marchio ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno al miglior prezzo!