Grande affluenza da Lidl per questi bastoncini da trekking a 19,99 euros che rendono le escursioni straordinarie!

La Lidl ha riscontrato un’immensa risposta per i suoi bastoncini da trekking a 19,99 euro. Questo accessorio economico ha rivoluzionato le escursioni rendendole straordinarie! I clienti sono affascinati dalla qualità e dal comfort offerti a un prezzo così competitivo. Non sorprende quindi che questi bastoncini da trekking siano diventati un prodotto prediletto per gli appassionati di outdoor. Un’offerta Lidl davvero imperdibile!

Dettagli tecnici dei bastoni da trekking Rocktrail di Lidl: dal sistema di ammortizzamento alla punta in carburo di tungsteno

Quando si parla di attrezzatura per il trekking, Lidl ha posto l’asticella molto in alto con i suoi Bastoni da trekking telescopici in alluminio Rocktrail. Questi bastoni hanno tutto quello che può servire sia ai neofiti dell’escursionismo sia agli avventurieri più esperti.

I bastoni sono estremamente leggeri e stabili, grazie alla loro struttura in alluminio. Sono dotati di un doppio sistema telescopico che può essere regolato per un’altezza da 100 a 135 cm, garantendo così l’adattabilità a tutte le stature.

Inoltre, questi bastoni sono dotati di un sistema di ammortizzazione ottimale. Offrono un supporto per fissare punte di asfalto e rondelle (Ø circa 50 mm), ideali per escursioni su terreni vari. Le punte in plastica TPR sono antiscivolo e rimovibili per l’asfalto, garantendo trazione e stabilità eccezionali.

Sistema di blocco con chiusura a scatto – carico massimo: 90 kg

– carico massimo: 90 kg Punta duratura in carburo di tungsteno

Le caratteristiche distintive dei bastoni da trekking Lidl: dai materiali al colore, fino al peso specifico

Lidl ha curato ogni dettaglio di progettazione dei bastoni da trekking Rocktrail. Sono disponibili in due colori: blu e grigio.

La variante blu si distingue per una maniglia ergonomica in EVA, mentre quella grigia è dotata di una maniglia ergonomica a due componenti con una parte in sughero e aperture per una circolazione dell’aria ottimale.

Il peso di ciascun bastone è anche specifico: il modello blu pesa circa 540 g, mentre il grigio è un po’ più pesante a circa 598 g.

Blu : alluminio, plastica

: alluminio, plastica Grigio: alluminio, plastica, sughero sintetico

Rapporto qualità-prezzo imbattibile: i bastoni da trekking Rocktrail di Lidl a soli 19,99 euro

Il prezzo di questi bastoni da trekking è un altro elemento che li pone al di sopra della concorrenza. I Bastoni da trekking Rocktrail di Lidl sono disponibili a un prezzo incredibile di 19,99€. Questo prezzo accessibile, combinato con la qualità e le caratteristiche tecniche superiori dei bastoni, ne fa una scelta indispensabile per tutti gli appassionati di trekking.

In conclusione, sia che si tratti di design, di performance o di prezzo, i Bastoni da trekking telescopici in alluminio Rocktrail si distinguono. Offrono una combinazione perfettamente equilibrata di leggerezza, resistenza e prezzo abbordabile. E tutto questo per soli 19,99€! È il momento di preparare la tua prossima avventura con Lidl.

