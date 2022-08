Google sviluppa robot in grado di comprendere e obbedire agli ordini dei loro proprietari

Software americano e gigante di Internet Google ha creato robot in grado di comprendere gli ordini emessi in linguaggio umano e servire gli ordini dei loro proprietari, ad esempio portando loro cibo o materiale per la pulizia. L’azienda di Mountain View (California, USA) ha condiviso con EFE un video in cui si vedono questi simpatici robot, una specie di torri cilindriche bianche con ruote e una scatola nera in cima che dà l’aspetto di occhi, portando a svolgere compiti minori .

L’aspetto innovativo di questi robot è quello usano intelligenza artificiale a “pensare” da soli, cioè non sono stati programmati per svolgere un compito specifico, ma sono in grado di ascoltare l’ordine di un essere umano, interpretarlo e procedere con una risposta in base al messaggio ricevuto. Quindi, ad esempio, se l’umano dice “Ho fame, mi porti del cibo?”, il robot analizzerà automaticamente quella frase, la contesterà e prenderà una decisione che aiuta a rimediare al problema, come portare un pezzo di frutta o un dolce

Questo aspetto facilita notevolmente l’interazione con l’uomo e lo differenzia da altri modelli che svolgono compiti più avanzati e alcuni dei quali sono già disponibili sul mercato, ma che rispondono solo agli ordini per i quali sono stati appositamente programmati.