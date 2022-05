“Google Street View” ti consente già di viaggiare nel tempo dal tuo cellulare

Google ha introdotto nuove funzionalità di Google Maps Street View, tra cui la possibilità di torna indietro nel tempo sui dispositivi mobili e conosci le città con mappe immersiveinsieme alla nuova fotocamera che permetterà di riprendere il mondo con immagini di alta qualità.

Street View è il servizio di Google Maps che mostra le strade con un’immagine reale. L’azienda tecnologica ha annunciato il lancio di nuove funzionalità questo martedì in occasione del 15° anniversario del suo lancio, che si terrà questa domenica, 29 maggio.

Una di queste novità risiede in una fotocamera che, come ha sottolineato Google nel suo blog, “contiene tutta la potenza, la risoluzione e le capacità di elaborazione che sono integrate in un’auto Street View ma compattate in un sistema ultraportatile”.

Fotocamera all’avanguardia

Questa fotocamera è dotata due lenti e una base in metallo con fori di ventilazione e può essere portato in luoghi disparati, da un’isola remota alla cima di una montagna. Pesa meno di 7 chili e consente l’aggiunta di componenti modulari, come uno scanner laser per raccogliere immagini con dettagli utili, come la segnaletica orizzontale o le buche.

Inoltre, questo dispositivo, che inizierà a essere implementato nelle auto Street View il prossimo anno, può essere collegato a qualsiasi veicolo dotato di portapacchi e controllato da un dispositivo mobile.

Con la nuova fotocamera, Google spera di “raccogliere immagini di alta qualità in più posti” soprattutto da “aree tradizionalmente scarsamente mappate, come la giungla amazzonica”.

tornare indietro nel tempo

Un’altra delle novità annunciate in occasione dell’anniversario di questo servizio è la possibilità di tornare indietro nel tempo dall’applicazione di iOS Y Androide, una funzione fino ad ora disponibile solo nella versione web.

Gli utenti potranno visualizzare come il tempo passa attraverso un luogo con una nuova opzione che è integrata nelle immagini sotto il nome di ‘Vedi più date’. Quando visualizzano un’immagine, possono toccarla per saperne di più sul sito, nonché su altre immagini che sono state pubblicate da quando Street View è stato lanciato nel 2007.

Google ha anche raccolto la nuova visione immersiva, che crea una nuova mappa dalla combinazione di immagini di Street View con Intelligenza Artificiale (AI), come già annunciato durante la celebrazione del suo evento annuale per sviluppatori.

Grazie ai progressi nella visione artificiale e nell’intelligenza artificiale, inizierà a unire le immagini aeree e stradali per creare un modello digitale di luoghi in tutto il mondo. Questa visione immersiva sarà disponibile entro la fine dell’anno.