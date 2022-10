Google presenta gli smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Google ha annunciato l’arrivo nel nostro mercato di Pixel 7 e Pixel 7 Pro con un nuovo design rispetto alle versioni precedenti. Sono dotati del processore Tensor G2 migliorato e di Android 13, elementi centrali di un catalogo di dispositivi che comprende anche orologi, tablet e cuffie.

Design sostenibile

Pixel 7 e Pixel 7 Pro presentano un design in materiali durevoli e sostenibili, l’alloggiamento di entrambi è realizzato in alluminio riciclato al 100%.

Pixel 7 ha un Schermo da 6,3 pollici con bordi stretti. È più compatto del Pixel 6 e integra nuove funzionalità e miglioramenti. L’involucro, in alluminio rifinito con trattamento di sabbiatura allo zirconio, è disponibile in tre colori per adattarsi a diversi stili personali: Snow, Obsidian e il nuovo Lime Green.

Pixel 7 Pro offre una visualizzazione coinvolgente di 6,7 polliciun telaio in alluminio lucidato e una barra della fotocamera abbinati ai tre colori della custodia disponibili: Snow, Obsidian e Lichen Green.

Android 13 integrato

Il sistema operativo Android 13 di Pixel 7 è veloce, intelligente e aggiunge una buona dose di sicurezza e intelligenza. Ha un nuovo look più fresco e enormi possibilità di personalizzazione, ad esempio puoi cambiare il colore delle icone delle app in modo che corrisponda all’estetica del tuo sfondo e persino assegnare lingue specifiche alle singole app.

sistema di telecamere

Tra le caratteristiche delle fotocamere, vanno evidenziate cinque di quelle molto particolari.

Gamma estesa, con Super Res Zoom fino a 8x su Pixel 7 e Pixel Pro Zoom fino a 30x su Pixel 7 Pro, adatto per scattare foto nitide di oggetti in movimento o distanti. Raggiungono una qualità ottica simile a quella di un teleobiettivo 2x per Pixel 7 e 10x nel caso di Pixel 7 Pro. Ciò dà la possibilità di realizzare cornici creative, con ingrandimenti diversi, mantenendo una qualità dell’immagine ottimale.

Pixel 7 Pro ha un messa a fuoco macro con cui scattare foto con qualità Pixel HDR+ da 3 cm di distanza, ideali per fotografare petali di fiori, gocce di pioggia, piume e altri piccoli dettagli.

Le persone non vedenti o ipovedenti hanno a loro disposizione la funzione Inquadratura assistitache ti aiuta a scattare il selfie perfetto attraverso una combinazione di guida audio ad alta precisione, animazioni visive ad alto contrasto e feedback tattile.

Da parte sua, la tecnologia HDR a 10 bit apre una nuova dimensione per i video. Ora è possibile registrarli con un livello di luminosità e contrasto più elevato e con tavolozze di colori più ricche. Inoltre, la funzione sfocatura cinematografica che consente di registrare filmati dall’aspetto cinematografico con una profondità di campo accuratamente ridotta.

Debuttano Pixel 7 e Pixel 7 Pro Affina foto, una funzionalità che utilizza l’apprendimento automatico per migliorare la risoluzione degli scatti sfocati, anche quelli vecchi. Con pochi tocchi, i contorni sfocati e il rumore visivo possono essere rimossi. Un’altra novità è Magic Eraser, per ritoccare le foto ed eliminare distrazioni o elementi di scarto.

Google ha addestrato gli algoritmi dei filtri Real Tone della fotocamera con oltre 10.000 nuovi ritratti di persone con diverse tonalità della pelle, forniti da partner esperti di immagini, per garantire che i pixel riproducano le tonalità della pelle autentiche. Anche il normale tempo di esposizione necessario a Night Vision per rendere le immagini in condizioni di scarsa illuminazione e più nitide di prima è stato dimezzato.

Valori aggiunti

Il processore Tensor G2 apre le porte al miglioramento di praticamente tutti i principali sottosistemi del chip. È stato riprogettato per gestire la complessità e le sfumature del software e dell’apprendimento automatico. Il risultato è un telefono più intelligente anche per quanto riguarda la comprensione del parlato e della lingua.

La tecnologia di riconoscimento vocale incorporata nel Pixel 7 è responsabile della trascrizione dei messaggi audio nell’applicazione dei messaggi di Google, per leggerli facilmente non appena li ricevi, nel caso in cui non vengano ascoltati correttamente.

Presto la funzione Cancella chiamate ti aiuterà a sentire chiaramente il chiamante, ovunque tu sia. Questa funzione utilizza l’apprendimento automatico di Google per ridurre al minimo i suoni fastidiosi, come il vento o il rumore del traffico, migliorando al contempo la qualità dell’audio.

Alta sicurezza

L’aggiunta di Tensor G2 e del chip di sicurezza Titan M2 fornisce a Pixel più livelli di sicurezza. Con Titan M2, il telefono è più inaccessibile agli attacchi sofisticati. Entro la fine di quest’anno, Pixel 7 e Pixel 7 Pro offriranno una VPN Google One senza costi aggiuntivi, quindi l’attività online è protetta indipendentemente dall’app o dal browser utilizzato.

Saranno inoltre dotati di sicurezza Face Unlock basata su modelli avanzati di riconoscimento facciale con apprendimento automatico. Con il riconoscimento facciale e la sicurezza dell’autenticazione tramite impronta digitale, sarà più facile sbloccare il dispositivo.

Prezzi

Ora puoi prenotare Pixel 7 da 649€ e Pixel 7 Pro da 899€. I telefoni saranno disponibili dal 13 ottobre.