Google crea un’app per sincronizzare i dati di salute e fitness

Google ha sviluppato una nuova applicazione con cui effettua ricerche sincronizzare i dati di salute e fitness di più applicazioni per Android, con l’obiettivo di centralizzarle in un unico luogo da cui gestirle.

Le applicazioni in cui l’utente sta utilizzando apparecchiature come telefoni cellulari o orologi per registrare informazioni sulla loro attività fisica, salute o benessere potranno sincronizzare questi dati in un nuovo servizio, Salute Collegadove saranno centralizzati.

Gli utenti troveranno in questa applicazione un centro di gestione dei dati raccolti dalle applicazioni per la salute e il fitness. Sarà in grado controllare i dati a cui accedono, concedere permessi o ritirarlicome riportato sul Blog degli sviluppatori Android.

La revisione dei dati registrati viene effettuata per categorie, come attività, dati corporei, ciclo mestruale, sonno, alimentazione e segni vitali. Ma anche nelle applicazioni individualmente.

Al momento, questa applicazione fa parte di un’API per sviluppatori e in Google Play Store è disponibile in accesso anticipato per gli utenti di dispositivi Android.