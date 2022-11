Google annuncia nuovi progressi nell’Intelligenza Artificiale per crisi, robotica o creazione di video

Google ha annunciato mercoledì molti dei suoi ultimi progressi nell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni in diversi campi, dalla medicina, prevenzione dei disastri, robotica, creazione letteraria o creazione di video.

Uno di questi si occupa dell’ampliamento del previsione alluvioneche era stato implementato in India Y Bangladeshe che ora sarà portato in altri 18 paesi, quindici dei quali in Africadue pollici America Latina (Brasile e Colombia) e un altro in Asia (Sri Lanka).

Parallelamente, Google ha annunciato il lancio globale dello strumento ‘FloodHub‘, una piattaforma che indica quando e dove possono verificarsi alluvioni e le cui informazioni Google vuole essere presto accessibile dalla sua mappa e dal motore di ricerca.

Direttore Innovazioni e Ricerca, Caterina Choha assicurato durante la presentazione presso gli uffici di Google a New York che questa tecnologia “ha il potenziale per ridurre i decessi e i danni economici tra 30% e 50%“e che stanno anche sviluppando uno strumento simile per il rilevamento degli incendi Ora disponibile negli Stati Uniti, Canada, Messico e parti dell’Australia.

ecografia a casa

Chou ha anche sottolineato che Google sta implementando l’IA nel processo decisionale. ecografia a basso costo per raccogliere facilmente informazioni e aiutare a interpretare le immagini “per aiutare gli operatori sanitari a identificare i problemi all’inizio della gravidanza”.

Diagnosi medica attraverso immagini della retina, effettuata con tecnologia ARDAè un altro dei campi in cui Google sta cercando di avanzare con l’applicazione dell’intelligenza artificiale ed è già utilizzato in India.

Ora, il gigante della tecnologia vuole fare un ulteriore passo avanti e sta cercando di rendere possibili queste diagnosi. individualmente con la fotocamera del cellulare.

Riconoscimento linguistico e IA creativa

Google non vuole limitare l’uso della sua tecnologia o la vendita dei suoi prodotti solo agli utenti dei linguaggi più diffusi, ma, come annunciato oggi, ha avviato “un’ambiziosa ricerca per creare un modello di intelligenza artificiale che supportare le mille lingue più parlate al mondo“.

Oggi hanno anche presentato due nuovi progetti legati alla creazione di immagini attraverso istruzioni testuali denominate “Immagine video“Y”fetaki“.

Con queste applicazioni la macchina produce immagini fittizie ad alta risoluzione in risposta a ordini scritti e che, nel caso della fotografia, sembrano molto reali.

Allo stesso modo, hanno mostrato come un braccio robotico rispondesse a determinate informazioni ed era in grado di raggiungere associazioni di idee: così, un utente è apparso dicendo al robot per iscritto che la sua tazza preferita era quella blu e che i suoi dolci preferiti erano “emanems”, cosa rispose il robot prendendo un sacchettino di “emanems” e mettendolo in una tazza blu.

Hanno anche annunciato che continuano a sviluppare strumenti che aiutano nel scrivere testi letterariper la quale hanno convocato un gruppo di autori professionisti a cui è stato chiesto di farlo generare testi di fantasia utilizzando lo strumento “LaMDA” di Google.

sicurezza e privacy

Consapevoli di tutti i dubbi sulla privacy e sulla sicurezza generati dalla creazione di testi, video di aspetto reale di alta qualità o la riproduzione di voci umane fedeli, tutti i relatori hanno sottolineato che Google tiene conto di tutte queste problematiche e ha protocolli rigorosi.

“Ovviamente, ci sono alcune questioni qui che voglio discutere, sulla tossicità, disinformazione Y pregiudizio“In questioni come l’uso di immagini false che potrebbero essere utilizzate” per facilitare ulteriormente l’offuscamento della distinzione tra ciò che è reale e ciò che non lo è”, ha riconosciuto il capo scienziato della sezione Google Research, Douglas Eck.

In questo senso, Eck ha sottolineato che Google intende creare controlli sulla “creazione di immagini e video” con questa tecnologia per, ad esempio, “ridurre al minimo la generazione di contenuti tossici o violenti”.

Ha anche sottolineato che hanno lavorato duramente per garantire che questi prodotti sintetici vengono rilevati nel caso in cui siano stati diffusi attraverso le reti.

“Quindi continueremo a lavorare su queste due forme di controllo. Prima di tutto, quando viene creato, viene creato in modo responsabile e quando viene diffuso, abbiamo dei modi per proteggerlo”, ha sottolineato.