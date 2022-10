Gol in Serie A: il Napoli ha battuto AS Roma e Jose Mourinho con il gol di Victor Osimhen per rimanere in testa alla classifica

Dopo 11 partite. Napoli sono in testa alla classifica di Serie A (puoi seguire tutta l’azione su Paramount+). La squadra, allenata da Luciano Spalletti, è da considerarsi la principale candidata alla vittoria dello scudetto dopo aver vinto 1-0 in trasferta contro l’AS Roma. Il Napoli è attualmente in testa alla classifica con 29 punti, tre punti in più AC Milan e cinque più di Lazio e Atalanta. Nonostante un’estate ricca di cambiamenti, il Napoli è riuscito a creare un roster che può competere su più fronti, seduto in cima alla classifica mentre è già qualificato per gli ottavi di UEFA Champions League, nello stesso girone con Ajax, Liverpool e Rangers. Nelle prime undici partite il Napoli ha già vinto in trasferta alcune importanti partite contro Lazio, Roma e Milan. Un’altra conferma che dobbiamo considerarli molto seriamente questa volta per la corsa al titolo.

Un nuovo ciclo

La prima stagione di Spalletti ha lasciato in alcuni tifosi la sensazione che il Napoli avrebbe potuto fare di più in corsa per lo scudetto, soprattutto con la quantità di punti Inter Milan e il Milan ha perso nella seconda parte della stagione. Il Napoli è arrivato terzo, a sette punti dal Milan, e probabilmente non era pronto a fare il salto verso il campionato una volta colpito duramente dagli infortuni, in particolare per Victor Osimhen, che è stato messo da parte per più di due mesi tra novembre e gennaio. Quest’anno, nonostante Osimhen sia stato nuovamente infortunato per un po’, il Napoli ha investito sul mercato per avere più attaccanti. Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone sono stati in grado di gestire la linea in assenza dell’attaccante nigeriano e hanno segnato alcuni gol chiave nel primo tratto di stagione sia in Serie A che in Champions League. Spalletti ha saputo adattare il suo stile di gioco a un nuovo sistema tattico. L’ex tecnico dell’Inter è noto per giocare con un 4-2-3-1, ma in questa stagione è partito dalla prima partita giocando con un 4-3-3 che vede Piotr Zielinski fungendo sia da centrocampista che da numero 10, con un atteggiamento più flessibile tra le linee offensive e di centrocampo.

