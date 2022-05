Goirigolzarri chiede che non ci siano normative a tutela delle aziende inefficienti

José Ignacio GoirigolzarriPresidente di caixabanklo ha assicurato “più Europa” è la “risposta migliore” che può essere dato alle sfide attuali e lo ha sottolineato La Spagna sta affrontando un’opportunità unica per intraprendere un processo di trasformazione finanziato da fondi europei. “Le riforme che ci aspettano sono riforme che condividiamo tutti. Dobbiamo rendere l’economia più competitiva, e questo significa mercati unici con masse critichesignifica che non dobbiamo avere regolamenti che proteggano le aziende inefficienti“, ha spiegato.

Il presidente di Caixabank ha partecipato alle conferenze che il Cercle d’Economia celebra a Barcellona e ha pronunciato queste idee durante la sessione ‘Cambiamento d’epoca… o era di cambiamenti?’, in cui ha condiviso una tavola rotonda con il presidente Dirigente Telefonico José Maria Alvarez-Pallete.

Il presidente di CaixaBank ha fatto riferimento alla necessità di migliorare la produttività, cosa che deve basarsi sulle politiche dell’offerta. In questo senso ha spiegato che le politiche di offerta sono sinonimo di riforme, come, ad esempio, nel sistema pensionistico o in normative che non incoraggiano la creazione di nuove imprese. A questo punto, lei ha sottolineato che i regolamenti sono necessari “Devono cercare di attirare i creatori di ricchezza”per aggiungere che “i veri agenti della realizzazione di questi anticipi sono gli uomini d’affari”.

Goirigolzarri ha difeso la necessità della concorrenzama lo ha avvertito è influenzato quando ci sono regole diverse del gioco: “Non può essere che non abbiamo un regolamento che non sia lo stesso per svolgere la stessa attività indipendentemente dall’attore”.

Il presidente di Caixabank ha incluso anche il formazione scolastica tra le riforme più necessarie, soprattutto perché la formazione incorpori le nuove competenze che l’economia richiede per combattere la disoccupazione, aumentare la produttività e raggiungere la coesione sociale.

D’altra parte, Goirigolzarri ha fatto riferimento a come il digitalizzazione ha portato alla nascita di nuovi attori nel settore finanziario. “Di fronte a questo fenomeno, il settore bancario deve rispondere con umiltà e ambizione. Umiltà, perché è chiaro che questi nuovi attori stanno sviluppando pratiche eccellenti e che dobbiamo anche recepirle, ma anche con ambizione, perché la banca ha una serie di punti di forza come la fiducia e un rapporto molto stretto con i clienti”, ha indicato . .