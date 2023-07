Goditi l’estate senza preoccuparti del sole con questo tendone da Leroy Merlin

Se trascorri molto tempo sul tuo balcone, sulla tua terrazza o sul tuo portico in estate, è essenziale proteggersi. Una continua esposizione al sole può essere molto dannosa, e per questo esistono le pergole o le tende, tra gli altri prodotti. Detto questo, vogliamo presentarti una fantastica tenda che è in vendita da Leroy Merlin, e che ti sarà molto utile quando il caldo si farà sentire di più.

La multinazionale francese di bricolage Leroy Merlin, come puoi vedere, copre i suoi clienti con grandi proposte indipendentemente dalla stagione. Di seguito, ti raccontiamo le caratteristiche più rilevanti di questa completa tenda che, inoltre, viene venduta a un prezzo abbastanza ragionevole, come potrai verificare di seguito.

Tenda Calima: una delle migliori offerte di Leroy Merlin

Questa tenda ha una struttura in acciaio laccato bianco molto resistente e durevole, quindi ti accompagnerà per molti anni dopo l’acquisto. Il materiale principale di questa tenda di Leroy Merlin è un poliestere con due finiture che garantisce la massima protezione solare possibile. È disponibile in diverse larghezze, quindi potrai scegliere la dimensione più adatta alla tua terrazza o al tuo portico: in particolare di 2,5, 2,95 e 3,95 metri. Siamo sicuri che una di queste tende di Leroy Merlin si adatterà alla tua casa.

Se vuoi prolungare ancora di più la durata di questa tenda di Leroy Merlin ideale per terrazze, devi sapere che potrai cambiare il suo tessuto a piacimento. Inoltre, i pezzi di ricambio sono disponibili su richiesta nel catalogo della multinazionale francese di bricolage. Si può regolare facilmente grazie alla manovella inclusa in questa tenda. Se all’inizio ti sembra difficile, non preoccuparti, perché include un manuale di istruzioni molto facile da seguire che ti aiuterà a ottenere il massimo rendimento. Infine, se vuoi acquistare questa tenda, ti costerà 215 euro: un prezzo che, secondo noi, è abbastanza accessibile rispetto ad altre tende che, addirittura, si potrebbe dire siano peggiori.

Quanti gradi di calore può eliminare una tenda come questa di Leroy Merlin

Ci crediate o no, questo dato si può misurare. Una tenda può ridurre la temperatura interna di una casa fino a 10 gradi centigradi, anche se dipende anche da vari fattori: il suo materiale di fabbricazione, il suo colore… Pertanto, una tenda può aiutarci a risparmiare denaro in aria condizionata, poiché il suo effetto contro il caldo si nota molto. In definitiva, acquistare la tenda Calima di Leroy Merlin in una qualsiasi delle sue dimensioni è una grande scelta.

I vantaggi di avere una tenda in casa in estate

Il primo e principale è il più evidente, ed è che ti protegge sia dal sole che dalla pioggia. In altre parole, ti aiuta a creare spazi abitabilidove puoi posizionare lettini o altre sedie per massimo comfort nella tua casa. Hanno anche il potere di ridurre l’effetto del calore in estate, poiché sono in grado di frenare la radiazione solare. Un altro beneficio, anche se meno importante, è che una buona tenda come questa di Leroy Merlin migliora l’estetica della tua casa. Come puoi vedere, ci sono molti vantaggi che ci offre avere una tenda di alta qualità. Sii deciso a procurartene una quest’estate!