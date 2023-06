Goditi l’estate al massimo con Ikea: Barbecue e birre nel tuo giardino.

Ci siamo quasi a giugno e molti iniziano la stagione estiva e il loro particolare BBC – Barbecue, Birre (o anche Bevande) e Amici-. Un piano che, con Ikea , può essere perfetto perché, a parte gli amici, che sono a carico tuo, può collaborare molto con il resto. E infatti non c’è praticamente nulla che sfugga al gigante svedese, soprattutto quando si tratta di divertimento e tempo libero.

Se sei uno dei fortunati che ha una casa con giardino o una terrazza di buone dimensioni, non puoi fare a meno di avere un barbecue, perché è il piano perfetto per i pranzi e i pomeriggi estivi, soprattutto se devi trascorrerli in città. Un po’ di amici, buoni pezzi di carne, pesce, verdure o qualsiasi cosa vuoi mettere sulle braci, bevande rinfrescanti e sei pronto!

KORPÖN, il barbecue portatile di Ikea che sta facendo furore

Anche se ci sono barbecue di ogni tipo, stile e condizione, Ikea ne ha trovato uno perfetto, perché è portatile e pieghevole, il che ti permetterà non solo di posizionarlo ovunque e riporlo nell’armadio risparmiando spazio, ma anche di portarlo ovunque tu voglia – spiaggia, parco, eccetera-. E inoltre, ad un prezzo incredibilmente basso. Sufficienti ragioni per cui i clienti stanno andando a comprarne uno praticamente in massa ed è un successo di vendite.

KORPÖN, il nuovo barbecue portatile di Ikea

Stiamo parlando del modello KORPÖN, un barbecue a carbone ideale da portare ovunque al prezzo di soli 34,99 euro. Di colore nero, secondo Ikea è ideale per grigliare alimenti porosi o piccoli come pesce o verdure affettate, poiché la forma della griglia impedisce che cadano nel fuoco. Inoltre, i suoi fori permettono all’aria di circolare attraverso la griglia, aumentando la temperatura e riducendo il tempo di cottura. Suona bene, vero? Saprà anche meglio.

Ikea ha un contenitore con rubinetto da 4 litri di bevande

Le dimensioni del barbecue KORPÖN sono di 19 cm di altezza e 35 cm di diametro, mentre il peso è di soli 2 chilogrammi. I clienti di Ikea che l’hanno comprato gli danno una valutazione di 4,6 stelle su 5, sottolineando principalmente la facilità di montaggio, il design e il fatto che funziona come previsto. Infine, è importante sottolineare che si consiglia di utilizzarlo solo in spazi esterni e che prima del primo utilizzo è necessario leggere attentamente il manuale incluso nel kit di vendita.

KORPÖN, il barbecue portatile di Ikea che porterai ovunque

E una volta risolta la questione del barbecue vero e proprio, è il momento di passare alla bevanda, e in Ikea abbiamo trovato ciò che ogni amante di un buon barbecue e di un buon piano all’aria aperta stava cercando. Un altro successo di vendite assicurato. Si tratta del contenitore con rubinetto SOMMARFLOX, senza dubbio il miglior alleato nelle feste estive. Un articolo molto necessario se vuoi aggiungere alla bevanda frutta fresca o erbe.

Contenitore con rubinetto SOMMARFLOX di Ikea

Anche se vuoi conservare diversi litri di birra e evitare di dover aprire lattine o bottigliette senza sosta, perché ha una capacità di 4 litri. Inoltre, il suo design particolare e moderno, trasparente con il rubinetto e il manico di colore verde, darà un tocco di allegria alle feste. Un design che è anche molto pratico, perché, essendo trasparente, consente di vedere la quantità che rimane in ogni momento. E il tutto a soli 15,99 euro.

Il contenitore con rubinetto SOMMARFLOX di Ikea con una bevanda rinfrescante all’interno

È importante sottolineare che questo contenitore con rubinetto SOMMARFLOX è molto facile da usare e pulire, poiché il rubinetto è smontabile e consente un facile accesso all’interno per la pulizia ed è anche adatto per il lavaggio in lavastoviglie. Inoltre, il suo design è molto moderno ed elegante, rendendolo un oggetto decorativo perfetto per qualsiasi casa. Ogni festa e incontro estivo degno di nota ne avrà uno. O più di uno.

