Goditi la stagione delle maratone con le nuove scarpe da performance sportiva di alto livello di Skechers

Se ti piace correre, con le nuove scarpe sportive ad alte prestazioni di Skechers sarà più facile.

Si tratta del modello Max Cushioning Delta – Sunny Road che combina il colore blu navy con il viola.

Ecco le nuove scarpe sportive ad alte prestazioni di Skechers

Ora puoi camminare e correre sul lato più luminoso del design ad alte prestazioni con Skechers Max Cushioning® Delta – Sunny Road.

Parliamo di un modello sportivo con lacci che ha una tomaia in tessuto liscio e sintetico, una soletta Air-Cooled Goga Mat™ e una suola con ammortizzazione ULTRA GO®. Come puoi vedere, è una scarpa tecnica che ti aiuterà a superare le varie sfide quando fai sport.

Dettagli tecnici

Noterai che ha un design di ammortizzazione Skechers Max Cushioning® per un comfort e un supporto eccezionali, mentre, come abbiamo già detto, ha una soletta traspirante Skechers Air Cooled Goga Mat™ con ammortizzazione e alto ritorno di energia.

Inoltre, si distingue per la suola antiscivolo Goodyear® che offre maggiore trazione, stabilità e durata, e per la soletta Ortholite® in schiuma con un’ammortizzazione resistente e una grande traspirabilità grazie al suo 5% di gomma riciclata.

Per quanto riguarda la tecnologia, è importante sottolineare che utilizza la tecnologia NRT – Natural Rocker Technology per una transizione morbida dal tallone alla punta del piede e con l’ammortizzazione leggera ULTRA GO® con ritorno di energia.

È degno di nota il rinforzo imbottito per il tendine d’Achille per un maggiore comfort. Inoltre, è la scarpa perfetta perché è realizzata con materiali al 100% vegani, è lavabile in lavatrice e l’altezza del tallone è di 5 cm, ideale per la camminata, per guadagnare altezza e per stare comodi. Ha il logo di Skechers®.

Quanto costa questa scarpa

Puoi acquistarla sul sito web di Skechers al prezzo di 125 euro in diverse taglie tra cui scegliere.

Massima versatilità

Queste scarpe da ginnastica sono estremamente versatili e possono essere abbinate a molti tipi di abbigliamento. Da un lato, puoi farci sport, correre ed allenarti. Ma sono anche perfette per indossarle con i tuoi jeans preferiti, con i leggings, con i pantaloni corti e persino con i tuoi vari vestiti. Sono eleganti in ogni occasione e sicuramente farai un figurone ovunque tu vada.

Comprare su Skechers è molto facile. Devi solo entrare nel sito web, scegliere il modello e la taglia e vedere anche le opzioni di pagamento. Puoi anche consultare le informazioni sulla spedizione. È già disponibile sul sito!

4.3/5 - (6 votes)