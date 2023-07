Goditi il miglior prosciutto iberico dell’Estremadura da Carrefour.

Pochi alimenti sono più rappresentativi e apprezzati della gastronomia spagnola del prosciutto iberico. Questo prodotto di carne proviene da maiali allevati allo stato brado e alimentati esclusivamente con cibo naturale. Per questo motivo, il suo sapore è più intenso e la sua consistenza più setosa. Detto questo, devi sapere che Carrefour vende uno dei migliori prosciutti iberici dell’Estremadura: un vero piacere per il palato.

Si tratta nientemeno che di un prosciutto iberico di bellota stagionato, che riunisce le migliori qualità di questo alimento. Se vuoi scoprire tutto su questa spettacolare delizia estremena in vendita da Carrefour, continua a leggere. Sono sicuro che avrai successo se lo servirai come antipasto sulla tua tavola.

Uno dei migliori prosciutti iberici dell’Estremadura, disponibile da Carrefour

Questo prosciutto ha il nastro nero, un distintivo che viene utilizzato solo per identificare i prosciutti di bellota 100% iberici. Pertanto, con questo pezzo, Carrefour non inganna nessuno: si tratta di un vero prosciutto iberico di bellota che promette il miglior sapore dell’Estremadura. I maiali da cui proviene questa autentica prelibatezza sono accuratamente selezionati e alimentati esclusivamente con ghiande e pascoli naturali della dehesa dell’Estremadura. Inoltre, è un prosciutto con Denominazione di Origine, quindi la sua alta qualità è più che garantita.

I prosciutti della Dehesa de Extremadura sono sempre realizzati in modo artigianale e naturale. Rispettano tutte le fasi del processo, per quanto tempo sia necessario, e così ottengono quel magnifico sapore e quella consistenza che si scioglie in bocca. Il pezzo che vende Carrefour è una coscia che pesa circa 7 chili. Quindi avrai un fantastico prosciutto per un periodo considerevole. Infine, se desideri acquistare questo fantastico prosciutto in qualsiasi negozio o tramite il sito web di Carrefour, dovrai pagare 399 euro. Per la sua grande qualità, il prezzo è abbastanza ragionevole.

Dehesa de Extremadura: Denominazione di Origine leader nel mercato degli iberici

Dalla nascita del maiale nelle dehesas fino al processo finale di maturazione della sua carne in cantina, c’è un controllo molto rigoroso affinché la Denominazione di Origine possa essere mantenuta. Dehesa de Extremadura supera sempre questo esame o questa prova, e una buona evidenza di ciò è che è leader da oltre 20 anni nell’offerta di prodotti iberici spettacolari. Per questo motivo, ti raccomandiamo vivamente di acquistare questo delizioso prosciutto iberico offerto da Carrefour. Ti farà venire l’acquolina in bocca!