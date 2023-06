Goditi appieno l’estate con il gazebo di Ikea sul tuo terrazzo

L’estate è finalmente arrivata. Anche se le alte temperature ci hanno accompagnato per quasi tutta la primavera, è ora che possiamo goderci queste giornate così calde, perché è in questa stagione che la maggior parte di noi si gode le vacanze. Questo significa tempo libero, momenti di svago con familiari e amici e, naturalmente, una miriade di programmi sia fuori casa – spiaggia, montagna, piscina, ecc. – che a casa nostra, soprattutto se abbiamo una terrazza, un portico o un giardino.

A chi non piace una bella grigliata sotto i raggi del sole? E la proposta non potrebbe essere più invitante: bel tempo, buon cibo e bevande e buona compagnia. Tuttavia, se non vogliamo che il caldo rovini i nostri piani, è importante proteggerci dalla continua esposizione. E da Ikea abbiamo trovato la protezione migliore, più bella e più economica per goderci una bella riunione sulla terrazza di casa in sicurezza e senza limitazioni.

Questo gazebo di Ikea ti proteggerà dal caldo con stile

Che si tratti di un ombrellone, una pergola o una tenda, in questi mesi caldi è importante avere un elemento nelle aree esterne della nostra casa che ci protegga dalla continua esposizione al sole. Da Ikea puoi trovare di tutto, anche se ci siamo concentrati -noi e tutto il mondo, perché sta avendo un vero successo- su un gazebo con il quale potrai goderti appieno l’estate. Si tratta del modello GUNNÖN ed è davvero bello.

Gazebo GUNNÖN di Ikea su una terrazza

In tonalità di grigio, si tratta di un articolo molto resistente e durevole, che inoltre non perde facilmente il colore. Le sue dimensioni sono di 233 cm di lunghezza x 235 cm di larghezza x 238 cm di altezza e pesa poco. Con supporti in acciaio e tessuto 100% poliuretano, 100% poliestere – di cui almeno il 90% è riciclato -, testato e privo di sostanze nocive, è importante sottolineare che questa tenda offre una ottima protezione dai raggi UV in quanto ha un fattore di protezione 25+ contro i raggi ultravioletti, il che significa che blocca il 96% della radiazione ultravioletta.

Il gazebo GUNNÖN è molto resistente e ti protegge dai raggi ultravioletti

Tuttavia, il gazebo non protegge dai raggi ultravioletti solari indiretti diffusi o che si riflettono su altre superfici. Va detto che la sua cura e manutenzione sono molto semplici, poiché il telo può essere inserito in lavatrice – va lavato a massimo 40°C -, anche se non è adatto all’asciugatrice, alla piastra o alla candeggina, ed è facile da separare dalla struttura grazie alle strisce in velcro. Non deve nemmeno essere lavato a secco. Per quanto riguarda la struttura, non ha bisogno di manutenzione, anche se si consiglia di lavarla di tanto in tanto con una soluzione di sapone delicato, sia all’interno che all’esterno, per garantirne una maggiore durata nel tempo.

Gazebo GUNNÖN di Ikea

In caso di pioggia intensa o forte vento, è necessario rimuovere il tetto del gazebo per evitare che si rovini e, quando finisce l’estate o il bel tempo, va riposto in un luogo fresco e asciutto fino a un nuovo utilizzo. Questo gazebo ha un prezzo di 169 euro e include i supporti in plastica per fissarlo al prato. È inoltre disponibile una striscia aggiuntiva di velcro per unire 2 gazebo GUNNÖN, una scelta eccellente quando si dispone di un tavolo di buone dimensioni o di un’area con amache e sdraio.

