Gli ultras del PSG chiedono che il presidente e amministratore delegato Nasser Al-Khelaifi se ne vada dopo il crollo della Champions League

Gli ultras del Paris Saint-Germain sono lividi per l’ultima capitolazione dei giganti francesi in UEFA Champions League, che li ha visti perdere 3-2 complessivamente contro il Real Madrid nonostante fosse in vantaggio per 2-0 nelle due gare e 1-0 mercoledì con soli 30 minuti di gioco pareggio rimasto per giocare.

In vista dello scontro di Ligue 1 di domenica con i Girondins de Bordeaux in difficoltà, il supporto del PSG ha chiesto la rimozione del presidente e CEO Nasser Al-Khelaifi dal suo incarico dopo aver già chiesto la testa del direttore sportivo Leonardo prima dell’andata con il Real.

“L’inaccettabile e inevitabile disillusione che avevamo previsto e temuto è purtroppo diventata realtà”, si legge nella dichiarazione del gruppo. “Come puoi creare una mentalità rivoluzionaria quando la tua stagione sembra iniziare a febbraio e giochi nelle competizioni nazionali a un ritmo minimo?

“Come puoi avere un vero progetto sportivo quando la squadra è solo un gruppo di ‘stelle’ con poco o niente altro? Come può l’allenatore essere un capo rispettato negli spogliatoi quando chiaramente non è il vero decisore?

“Come si fa a ringiovanire un gruppo quando figure periferiche perenni sono soddisfatte vedendo il contratto e indossando occhiali da sole comodi? Come si può sentire la forza potente della storia del club quando i tuoi colori si alternano tra nero, fucsia, rosa e giallo?

“Come puoi voler ricostruire tutto per i parigini quando sei più felice di salutarli dal dischetto e partecipare alla settimana della moda più spesso che incontrare i rappresentanti del tuo gruppo di sostenitori?

“I nostri ricordi non sono brevi. Sappiamo che dobbiamo il nostro ritorno al presidente Nasser Al-Khelaifi e non è niente di personale, ma è chiaro che non è l’uomo per il lavoro. L’attuale situazione del club richiede una completa riorganizzazione. livelli e la presenza quotidiana del suo Presidente.

“Il PSG merita le persone che servono il club, non le persone che lo usano. Dimostreremo la nostra insoddisfazione contro il Bordeaux domenica e chiediamo a tutti coloro che amano il club di unirsi a noi senza usare la violenza. Rimarremo mobilitati fino a quando non ci sarà davvero, principali cambiamenti.

“Lo stiamo facendo nel migliore interesse del nostro club, non nel suo marchio. Il nostro club non è uno strumento di marketing! Andiamo, Parigi”.

Intervenendo sabato prima della partita di questo fine settimana, l’allenatore Mauricio Pochettino ha ammesso che i suoi giocatori sono sgonfi dopo la sconfitta e comprende la rabbia dei tifosi dopo quest’ultimo imbarazzo.

“I giocatori sono delusi e si sentono male”, ha detto durante la conferenza stampa pre-partita. “Siamo delusi perché volevamo vincere la Champions League. Sono tempi difficili, ma dobbiamo essere professionisti e dare il meglio di noi stessi per fare bene e vincere.

“Tutti quelli legati al club hanno vissuto una delusione e un forte dolore. Questi ultimi giorni sono stati difficili e non c’è molto riposo o energia in queste situazioni. Capiamo la delusione dei tifosi”.

Pochettino ha ammesso di non sentirsi bene per una simile battuta d’arresto, ma rimane irremovibile sul fatto che Gianluigi Donnarumma abbia subito un fallo da Karim Benzema per il pareggio del Real che ha innescato la loro improbabile rimonta nella capitale spagnola.

“Non mi sento bene”, ha detto l’argentino. “Sono a disagio. Quando analizziamo la nostra eliminazione, siamo stati molto bravi a casa e siamo stati superiori per 60 minuti fuori casa. La sto prendendo male, non mi sento bene e provo rabbia dentro. È difficile dormire a notte.

“Siamo stati superiori per la prima ora a Madrid e nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo. Abbiamo visto più volte la partita. Guardando le immagini, ancora non so perché non sia stato un fallo su Gianluigi. Tutto era collegato.

“E’ certo che c’è stato un impatto psicologico notevole. Il nostro mea culpa è che non sappiamo come gestire questi momenti di difficoltà”.

Domenica il PSG ospiterà il Bordeaux in Ligue 1 con 13 punti di vantaggio in vetta, ma non resta altro da giocare per questa stagione a parte la conferma del decimo titolo del club, che eguaglierà il record totale di 10 dell’AS Saint-Etienne.