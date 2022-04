Gli strani casi di epatite infantile rilevati in Spagna: sintomi e cause

La Spagna ha rilevato tre casi di epatite infantile di origine sconosciuta, un tipo di epatite acuta che colpisce i bambini sotto i 10 anni e su cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato l’allarme, dopo che in Inghilterra sono stati rilevati circa 60 casi, la maggior parte dei quali in bambini tra i 2 ei 5 anni.

Il ministero della Salute Lo spagnolo ha fatto una comunicazione al comunità autonome e società scientifiche della Pediatria e della direzione ospedaliera per effettuare una “osservazione e ricerca attiva” di possibili casi in bambini di epatite acuta di origine sconosciuta, secondo quanto hanno informato le fonti sanitarie di Europa Press.

Il quadro clinico nei casi individuati è quello di a epatite acuta grave insieme a transaminasi marcatamente elevato, spesso presentando con itteroa volte preceduto da sintomi gastrointestinali compreso il vomito come caratteristica prominente, nei bambini fino a 16 anni di età. Vedi anche: Cos'è la salmonellosi? Principali sintomi

Al momento, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC) non lo sa la causapoiché il virus comuni che può causare epatite (virus dell’epatite A, B, C, D ed E) non sono stati rilevati In nessuno dei casi.

Inoltre non è chiaro se potrebbe esserlo correlato al coronaviruspoiché “alcuni dei bambini ricoverati in ospedale Inghilterra sono risultati positivi al Covid-19 e altri all’adenovirus.” “Al momento non c’è una chiara connessione tra i casi segnalati. Né si osserva una relazione con possibili viaggi all’estero”, aggiunge l’ECDC.

Il caso dell’Inghilterra

Alcuni dei 60 pazienti identificati in Inghilterra si sono evoluti in a insufficienza epatica acuta e hanno richiesto trasferimento in unità di fegato pediatrico specializzato. Oltretutto, un piccolo numero di bambini ha subito a Trapianto di fegato. Vedi anche: I medici di base difendono l'uso della mascherina all'interno