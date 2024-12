L’autunno-inverno 2024-2025 si preannuncia come una stagione ricca di varietà di tendenze per stivali, combinando comfort ed eleganza. Questo articolo offre una panoramica dei modelli da non perdere per rimanere alla moda durante questo periodo.

Gli stili intramontabili di stivaletti 2024-2025

Stivali “Boho” e “Slouchy”

Tornano in auge gli stivali boho, con la loro canna larga e rilassata, grazie a marchi come Chloé. Caratterizzate da un’estetica casual ma raffinata, queste scarpe sono perfette per uno stile informale ma trendy. I designer come Burberry e Isabel Marant spesso le integrano nelle loro collezioni, abbinandole a gonne aderenti e maglioni in cachemire per un contrasto chic.

Stivali in camoscio

Il camoscio resta un materiale preferito per gli stivali questa stagione. Offre un aspetto elegante ed è versatile, adattandosi a vari outfit. Che sia per un look casual con jeans skinny o uno stile più sofisticato con un vestito maglione, gli stivali in camoscio, specialmente in colore cammello, sono un must-have.

Prima di esplorare il comeback delle chunky boots, rispondiamo alla domanda: quali sono i modelli essenziali per l’inverno ?

Il ritorno delle chunky boots

Stivali da cavallerizza

Inspirati dall’equitazione, gli stivali da cavallerizza guadagnano popolarità quest’inverno. Aggiungono struttura a qualsiasi outfit, sia che si tratti di una gonna midi plissé o di leggings con un maglione oversize. Questi stivali di solito arrivano al ginocchio e il cuoio o il camoscio aggiungono un tocco di eleganza.

Stivali da cowboy

Non solo gli stivali con canna slack, ma anche gli stivali da cowboy sono alla moda. Accessoriate con fibbie vistose e pon-pon, sono l’ideale per uno stile trendy pur rimanendo comode.

Passiamo ora alle cuissardes, altro must-have della stagione fredda.

I cuissardes: un essenziale dell’inverno

Le bottines

Le bottines continuano a rappresentare un elemento chiave del guardaroba autunnale, soprattutto in forme variegate. I modelli allacciati, dallo stile militare o punk chic, così come le bottines chiamate “santiags”, si abbinano perfettamente ai jeans e alle gonne lunghe, dando un tocco moderno ai vostri ensemble.

Ora che abbiamo esplorato diverse tendenze chiave, vediamo più da vicino la tendenza degli stivali cavallereschi e cowboy.

Tendenza stivali cavallereschi e cowboy

Lo stile “Quiet Luxury”

Questa stagione fa la sua comparsa anche lo stile “quiet luxury”, che privilegia design sobri e raffinati. I materiali come il cuoio e il camoscio sono particolarmente alla moda, offrendo non solo comfort ma anche un’estetica sofisticata.

Dopo aver esaminato le tendenze degli stivali per questa stagione, passiamo a un’altra importante tendenza: gli stivali piegati e con zeppa.

Stivali pieghettati e compensati alla moda

L’abbinamento agli outfit

Per un look adatto alla stagione, abbinate gli stivali con pezzi come pantaloni tubolari, gonne plissé o cappotti di lana aderenti.Le possibilità sono infinite ed è tutto nelle vostre mani !

Proseguiamo ora con consigli su come indossare gli stivali da motociclista con stile.

Come indossare i biker boots con stile

Suggerimenti per abbinare i tuoi stivali alle tenute invernali

In autunno e in inverno, gli outfit possono diventare monotoni. Ma messaggiare i tuoi biker boots può dare quel pizzico di originalità che renderà speciale ogni tuo look.

Per finire, ecco alcuni suggerimenti su come abbinare i tuoi stivali alle tue tenute invernali.

Suggerimenti per abbinare i tuoi stivali alle tenute invernali

Abbinamenti vincenti

Per un outfit autunnale o invernale impeccabile, l’abbinamento degli stivali con gli altri pezzi del guardaroba è essenziale. I biker boots, ad esempio, sono perfetti con jeans skinny neri e una giacca di pelle. Le cuissardes possono invece essere indossate con gonne midi o vestiti lunghi e fluttuanti.

In definitiva, gli stivali autunno-inverno 2024-2025 si contraddistinguono per la loro varietà di stili, che permettono a ciascuno di esprimere la propria personalità unica. Trarre ispirazione dalle passerelle della moda e dalle tendenze attuali ti aiuterà a comporre un guardaroba caldo e alla moda per i mesi a venire.

