Gli stivali da cowboy di Amelia Bono stanno andando a ruba

Ci sono scarpe alla moda e scarpe perfette per questo periodo dell’anno. Se date un’occhiata ai social network dei maggiori influencer, noterete che la spagnola Amelia Bono sfoggia gli stivali da cowboy bicolore.

La bella notizia è che si trovano da Mango e potete acquistarli con un semplice clic sul sito web o in tutti i negozi.

Gli stivali da cowboy di Amelia Bono sono il trend di stagione

In bianco e nero, un mix di colori sorprendente che dà una marcia in più a questo tipo di accessorio, questi stivali da cowboy sono di alta qualità perché realizzati al 100% in pelle di pecora, con punta e gamba media. Il tacco a blocco, inoltre, misura solo 5 cm, il che rende questo stivale comodo e adatto ad ogni occasione.

Puntare su uno stivale sostenibile

Questi stivali da cowboy fanno parte della collezione Committed. Ricordiamo che i prodotti etichettati come Committed sono stati realizzati con fibre e/o processi produttivi sostenibili, ad un ridotto impatto ambientale. L’obiettivo di Mango è quello di sostenere l’attuazione di pratiche più rispettose dell’ambiente, aumentando così il numero di capi sostenibili nella sua collezione.

Questo stivale da cowboy di Mango è realizzato con materiali di qualità: tomaia 100% in pelle bovina, fodera 90% poliuretano e 10% cotone, soletta 100% poliuretano e suola incollata in 100% gomma.

Ecco dove acquistare gli stivali da cowboy perfetti

Potete acquistare questi stivali da cowboy bicolore sul sito di Mango, per riceverli in tempi brevissimi. L’acquisto online è comodo e sicuro ma, se avete un negozio Mango vicino a voi, fateci un salto!

Lo stivaletto che indossa Amelia Bono costa 109,99 euro, un prezzo molto conveniente, considerando che è realizzato in pelle bovina di alta qualità. Questo materiale rende lo stivale uno dei nostri preferiti e non durerà senz’altro una sola stagione. È disponibile nelle taglie dalla 36 alla 41, anche se le taglie 40 e 41 sono al momento esaurite online. Per essere sempre aggiornati sul riassortimento della vostra taglia, potete inviare un’e-mail a Mango. In ogni caso dovreste affrettarvi: lo stivale da cowboy è la tendenza della stagione e sta andando a ruba!