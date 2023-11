Gli stivali alti di Zara resistenti alla pioggia che indosserete con ogni abito

Con l’autunno arriva il periodo migliore del calendario per le scarpe alte e quale modo migliore per indossarle se non con queste stivali alti di Zara per dare il benvenuto alle stagioni fredde, aspettandole con un’opzione che vi permetterà di apparire come mai prima d’ora, perché anche se probabilmente avete indossato stivali nelle stagioni precedenti, questi sono diversi, unici. Hanno una serie di caratteristiche che li rendono accattivanti ma anche molto confortevoli.

Gli stivali alti must-have di Zara

Una scarpa per tutti i giorni

È proprio questo che Zara ha voluto proporre con questi stivali alti, ideali per andare al lavoro. Questo non significa che non possiate indossarli durante le uscite con gli amici o con il vostro partner, ma che sono perfetti per essere inseriti nella vostra routine, soprattutto nei giorni di pioggia. Per quanto riguarda gli accessori, possiamo evidenziare la suola con volume tipo pista e la finitura della punta arrotondata che conferiscono loro un’estetica molto moderna, quasi come una reversione di quelle vecchi stivali da pioggia ora rinnovati.E se ci concentriamo sul comfort, la chiusura a zip laterale permette di indossarli e toglierli con una sola mano, cosa che le donne attive che non vogliono perdere tempo apprezzeranno sicuramente.

Tecnologie all’avanguardia

Zara ha incluso una soletta tecnica flessibile in schiuma composita di lattice, progettata per offrire una sensazione piacevole al tatto. Questa è una delle soluzioni più recenti lanciato con la sua nota tecnologia AIRFIT®. L’altezza della suola, invece, è di circa sette centimetri e si combina perfettamente con la soletta. Grazie a entrambi, potrete indossare questi stivali per tutto il giorno senza che i vostri piedi sentano stanchezza o dolore.

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Zara utilizza materiali di alta qualità come il poliestere, il poliuretano e la gomma termoplastica per realizzare i suoi capi. Tutti rispettano il suo impegno a favore di un’industria tessile più sostenibile, che si inquadra nell’ambito dell’essenziale Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, Il prezzo non è affatto male, a 49,95 euro, che è un valore accettabile per un articolo che vi accompagnerà per diversi anni, come tutte le calzature realizzate con buoni materiali, e prima di concludere l’acquisto dovete sapere quali sono le taglie disponibili, che vanno dalla 35 alla 42, quindi non c’è dubbio che ce ne sia una per voi.

