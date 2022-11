Gli stivaletti argentati di Mango che si abbinano a tutto: quasi esaurite le taglie!

Basta con i look autunnali monotoni e noiosi! Questa stagione indossiamo gli outfit più audaci e innovativi con mix che, a priori, sembrano impossibili: pantaloni della tuta con una felpa, due stampe animalier diverse, collant da ciclismo con top e blazer… Se anche voi volete unirvi a questa tendenza, nella nuova collezione Mango abbiamo firmato per alcuni stivali da cowboy in argento Gli stivali da cowboy argentati di Mango sono andati esauriti in poche ore in molte taglie, e la verità è che non siamo affatto sorpresi. Sono un particolarissimi stivaletti da cowboy in argento, ideali per aggiungere un tocco di modernità a qualsiasi look. per tutti i giorni e per le occasioni speciali. Realizzati al 100% in pelle bovina e con una finitura metallizzata, hanno un taglio basso e un tacco a blocco alto cinque centimetri, un tipo diverso di stivaletti da cowboy che, senza dubbio, meritano un posto nel vostro guardaroba. Si può fare di loro il protagonisti dello sguardo Il fatto che gli stivaletti siano realizzati in pelle naturale è un ottimo modo per mantenere il look fresco. Il fatto che gli stivaletti siano realizzati in pelle naturale è un grande vantaggio. Questo tessuto è molto più flessibile di quello sintetico, quindi vi sentirete a vostro agio fin dal primo momento. Inoltre, la pelle naturale è traspirante in modo da ridurre l’umidità ed eliminare i cattivi odori.

Abbinare i nuovi stivaletti da cowboy di Mango è molto semplice. Ispirandoci ai look dello street style, abbiamo due idee per voi. Questa stagione, i capi in pelle sono di tendenza, quindi potete scegliere un paio di pantaloni in pelle, una camicia e un gilet in maglia per andare in ufficio, e per una serata fuori, sono perfetti per un look da sera. Un look che è allo stesso tempo chic e trendy. In questo caso, potete abbinare gli stivaletti argentati a una gonna midi svasata e a un body con dettagli in pizzo nero. Avrete un aspetto magnifico e potrete ballare tutta la notte senza dovervi preoccupare dei piedi doloranti.Gli stivaletti da cowboy argentati sono disponibili presso il negozio online di Mango per 89,99 euro Alcune taglie sono già esaurite, per cui se volete accaparrarvele, affrettatevi! Potete anche verificare la disponibilità presso il negozio Mango più vicino a voi.