Gli stessi sviluppatori di videogiochi non erano a conoscenza della chiusura di Google Stadia

La chiusura del servizio di streaming giochi di stadi, annunciato ufficialmente qualche giorno fa, ha colto di sorpresa molti sviluppatori. Secondo diversi creatori direttamente collegati alla piattaforma, hanno spiegato sui social network di aver scoperto il chiusura con l’annuncio reso pubblico da Google. Simon Roth, creatore del gioco indipendente “Maia”, afferma di aver dedicato mesi di lavoro a un progetto che potrebbe non vedere mai la luce del giorno.

“Ogni volta che succede qualcosa di negativo con i videogiochi, le persone colpite, coloro che a volte hanno la vita sottosopra, lo scoprono attraverso la stampa o Twitter. Nessuna e-mail, nessuna telefonata, nessun avviso, nessuna nota sul sito web.” In base al tuo ragionamento, Stadia aveva una buona struttura e funzionava benema è stato “condannato fin dall’inizio” dall’ingerenza manageriale unita a investimenti insufficienti.

OH RAGAZZO MOLTO FELICE DI VEDERE MESI DEL MIO LAVORO ANDARE DI NUOVO NEL CESTINO. CERTO CHE ADORO LO SVILUPPO DEL GIOCO.https://t.co/DUpBtof8tp — Simon Roth (@SimoRoth) 29 settembre 2022

Anche sui social network, assicura lo sviluppatore Tom Vian il suo gioco “Tangle Tower” doveva debuttare immediatamente su Stadia, ma ora il futuro del gioco sembra incerto. Sebbene Google prometta di risarcire tutti i consumatori interessati rimborsando i soldi investiti nella piattaforma, al momento non è stato definito come la societĂ agirĂ con gli sviluppatori, il resto degli altri partner della piattaforma.

Una parte di me è così triste per la spettacolare cattiva gestione di Stadia da parte di Google. Quando mi è stato presentato per la prima volta, molto prima del lancio, avevano così tante idee interessanti – ma strategie conservatrici, mancanza di fiducia negli sviluppatori e sottoinvestimenti assoluti – l’hanno ucciso. https://t.co/ykhD5qZYyN — Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) 29 settembre 2022

Ci sono diversi esempi online di creatori i cui giochi avrebbero dovuto essere lanciati sul servizio a novembre, ma non sanno cosa faranno ora. “Quando me l’hanno presentato per la prima volta, avevano così tante grandi idee, ma strategie conservatrici, mancanza di fiducia dei consumatori e mancanza di investimenti, l’hanno ucciso”, disse. La situazione sta causando problemi anche tra i giocatori di titoli come “Cyberpunk 2077” e “Red Dead Redemption 2”, che hanno avviato campagne per gli sviluppatori responsabili di quei videogiochi per consentire il trasferimento dei file di salvataggio su altre piattaforme.