Gli Stati Uniti creano 428.000 posti di lavoro ad aprile e superano le previsioni

L’economia degli Stati Uniti ha creato 428.000 nuovi posti di lavoro ad aprileuna cifra che è stata superiore al previsto (391.000) dal consenso e cioè lo stesso registrato a marzo (rivisto al ribasso da 431.000), come rilevato dal Dipartimento di Statistica del Lavoro degli Stati Uniti.

Inoltre, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,6%, leggermente al di sopra della previsione del consenso, che stimava una riduzione di un decimo, al 3,5%, rispetto a marzo. Secondo Labour, il numero di disoccupati ad aprile era 5,9 milioni. A febbraio 2020, l’ultimo mese senza gli effetti della pandemia di coronavirus, il tasso di disoccupazione si attestava al 3,5% e il numero totale di americani senza lavoro era stimato in 5,7 milioni.

Inoltre, sia il tasso di partecipazione alla forza lavoro62,2%, come il rapporto occupazione/popolazione, 60,0%, poco variato durante il mese. Sebbene queste misure siano ciascuna di 1,2 punti percentuali al di sotto dei valori di febbraio 2020.

In questo senso, esperti di Pantheon Macroeconomia segnalalo le revisioni al ribasso dei dati di marzo sono “deludenti”vista la recente tendenza delle revisioni al rialzo e la riduzione del ritmo di crescita del personale negli ultimi mesi.

“Quello che non è chiaro in questo momento, tuttavia, lo è se il rallentamento della crescita del personale è un colpo di stato temporaneo causato dalla guerra in Ucraina e il conseguente aumento dei prezzi dell’energia, oppure a conseguenza inevitabile della ripresa dei posti di lavoro distrutti durante la pandemiao un cambiamento più allarmante causato dall’inasprimento delle condizioni finanziarie”, riflettono, pur sottolineando che quest’ultimo fattore è “improbabile, perché è troppo presto”.

Dal canto loro, gli economisti economia di Oxford Sottolineano che la misura di retribuzione oraria media “È aumentato solo di un moderato 0,3%, ma con una revisione al rialzo rispetto al mese precedente e il tasso su base annua era ancora un alto 5,5%”. “I dati sull’occupazione di aprile hanno mostrato che la domanda di lavoratori rimane forte. Tuttavia, l’offerta di lavoratori disponibili è diminuita, poiché il tasso di partecipazione alla forza lavoro ha cambiato marcia ed è sceso di 0,2 punti al 62,2%”, sottolineano.

Tra i settori che sono cresciuti di più, il settore dell’ospitalità e del tempo libero, con un incremento di 78.000 assunzioni nell’ultimo mese; L’assunzione si distingue anche nel settore produttoreche ha aggiunto 55.000 nuovi lavoratori ad aprile, o il industria dei trasporti, dove le assunzioni hanno raggiunto quota 52.000 e l’occupazione nel settore è superiore al livello di febbraio 2020; inoltre, il settore d’affari, che ha aggiunto altri 42.000 nuovi occupati (anche se rimane 2,9 punti sotto rispetto a due anni fa). D’altra parte, attività finanziarie hanno fornito 35.000 nuovi posti di lavoro e sono ancora a livelli pre-pandemici; il settore sanitario, 34.000; il Al dettaglio29.000 e il commercio all’ingrosso ha creato 22.000 nuovi posti di lavoro, tra gli altri.

“È difficile vedere cambiare le intenzioni di assunzione a meno che i prezzi del petrolio non scendano bruscamente, e questa sembra una prospettiva improbabile a breve termine. Un aumento sostenuto dell’occupazione di 250.000 persone al mese sarebbe, in condizioni normali, molto forte”, sottolineano da Pantheon Macroeconomics.

Gli esperti di Oxford Economics prevedono che “andando avanti, più lavoratori usciranno dal sussidio in cerca di lavoro e la domanda di lavoro si raffredderà man mano che le aziende sentiranno la pressione dell’inflazione elevata e dell’inasprimento delle condizioni finanziarie”. “Ciò dovrebbe allentare la pressione al rialzo sui salari nella seconda metà dell’anno, ma la domanda e l’offerta di lavoro richiederà tempo per riadattarsi, mantenendo il ritmo di crescita dei salari alto e ben al di sopra del tasso pre-pandemia di circa il 3%”, hanno affermato Inserisci.

Anche il il numero di persone che hanno perso il lavoro ad aprile è rimasto stabile a 1,4 milionimentre i licenziamenti temporanei sono rimasti al livello di 853,000. Il lavoro evidenzia che i valori sono molto simili a quelli registrati a febbraio 2020. Inoltre, il numero di disoccupati di lunga durata (coloro che sono rimasti senza lavoro da 27 settimane o più) sono rimasti stabile a quota 1,5 milioni362.000 in più rispetto al livello pre-pandemia.

D’altra parte, il numero di persone occupate a tempo parziale anche per ragioni economiche non ha registrato variazioni significative e si è mantenuto al livello di 4 milioni, 357.000 in meno rispetto a due anni fa prima dell’inizio della crisi sanitaria. Il numero di persone attivamente in cerca di lavoro è rimasto stabile al livello di 5,9 milioni di aprile, 900.000 in più rispetto a quelle registrate a febbraio 2020.

“I dati sull’occupazione di aprile sottolineano Il punto di vista del presidente Powell secondo cui il mercato del lavoro è straordinariamente rigido e rischia una spirale salariale al rialzo, soprattutto se l’offerta di lavoro non riprende a crescere. Ecco perché la relazione odierna lo sostiene La Fed alza il tasso sui fondi federali di 50 punti base. in ciascuno dei suoi incontri di giugno e luglio”, affermano da Oxford Economics.