Stati Uniti d’America ha vinto questo giovedì un voto cruciale per assicurarsi la leadership nella più grande organizzazione internazionale che regola Internet. il tuo candidato, Doreen Bogan-Martinè stato imposto al candidato di Russia ed è stato eletto Segretario Generale dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

Con la sua vittoria, Bogdan-Martin diventa così la prima donna a ricoprire questa posizione nei 157 anni di vita dell’istituto e regala Washington la sua prima leadership in essa dal 1960. La candidata americana ha ricevuto 139 voti dei 172 espressi durante la Conferenza plenipotenziaria dell’ITU che si sta svolgendo in questi giorni a Bucarest, in Romania.

Bogdan-Martin ha lavorato alla politica internazionale delle telecomunicazioni per più di due decenni e fino ad ora è stato uno dei tre presidenti dell’ITU. Il suo mandato di quattro anni inizierà il 1 gennaio 2023 e può essere prorogato per altri quattro anni, una possibilità strategica per Washington. Durante il suo primo mandato, la missione di Bogdan-Martin è di continuare la diffusione globale di Internet in modo che raggiunga i 2,7 miliardi di persone che attualmente non hanno accesso a Internet.

Immensamente orgogliosa di essere la prima donna mai eletta alla carica di @E TU Segretario generale.

Abbiamo finalmente distrutto un soffitto di vetro di 157 anni! – e spero che questo risultato ispiri le donne e le ragazze di tutto il mondo a sognare in grande e trasformare quei sogni in realtà!#plenipot pic.twitter.com/138WfX74fK — Doreen Bogdan-Martin (@ITUBDTDirettore) 29 settembre 2022

L’ITU è l’organizzazione internazionale con il maggior peso nella regolamentazione delle telecomunicazioni, dallo spettro radiofonico o televisivo a Internet.

libertà di internet

La schiacciante vittoria del candidato statunitense suggerisce che l’invasione russa dell’Ucraina avrebbe potuto indebolire il loro candidato, Rashid Isma’ilov. L’ex viceministro delle telecomunicazioni del Cremlino ed ex direttore di aziende come Huawei, Ericsson o Nokia ha ricevuto solo 25 voti, ben lontani dal suo obiettivo.

Queste elezioni sono state considerate cruciali per mantenere la libertà in rete. Sebbene i poteri del segretariato generale siano limitati, la candidatura russa alla carica aveva sollevato sospetti. Il Cremlino Da anni chiede di dare ai governi maggiori poteri per controllare l’accesso a Internet dei cittadini e per bloccare i siti web. Tenendo conto di come il governo di Vladimir Putin ha accelerato la persecuzione e la censura digitale delle opinioni dissenzienti dopo il suo attacco all’Ucraina, quella posizione avrebbe potuto turbare gran parte della comunità internazionale.

Regimi autocratici come Cinal’Arabia Saudita o l’Iran fanno parte di quello stesso blocco che preferisce una internet sotto i loro occhi rispetto al modello attuale, che può sfuggire censura.