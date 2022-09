Gli infettivologi vedono vicina la fine dell’emergenza sanitaria covid

Il covid-19 presto cesserà di essere emergenza sanitaria. “‘De facto’ non c’è più. Devono ritirare quella qualifica”. lo tiene Roberto Guerri, Responsabile della Sezione Malattie Infettive Ospedale del Mare del Barcellona, ​​che crede che se il Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) assicura che “il mondo non è mai stato così vicino alla fine della pandemia” (lo ha sottolineato il suo direttore generale, Tedros Adhnaom Ghebreyesus, la scorsa settimana), è perché l’organismo lo è “preparare” il terreno per ritirare il concetto emergenza sanitaria. Senza andare oltre, il presidente Joe Biden ha annunciato ieri “la fine della pandemia” negli Stati Uniti, ma il Agenzia europea per i medicinali (EMA) Martedì ha optato per la cautela: lo ha avvertito L’Europa ritiene che la pandemia “sia ancora in corso” e ha esortato a rafforzare il vaccinazione contro il virus.

“Vedo la situazione come l’OMS. Stiamo entrando a fase post-pandemia. È una nuova situazione che non conosciamo Che impatto avrà sulle nostre vite? Dobbiamo vedere come il virus rimane tra noi, ma la situazione che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni è già passata”, spiega Güerri a questo giornale.

I dati mostrano che la pandemia covid continua ai suoi livelli più bassi da quando è scoppiato due anni fa. Questo martedì, in Catalogna, i ricoverati per coronavirus negli ospedali sono scesi da 400 (ci sono 392 persone, 32 in meno rispetto alla scorsa settimana), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 13 (quattro in più rispetto a sette giorni fa), secondo i dati aggiornati dal ministero della Salute.

Inoltre, nell’ultima settimana sette persone sono morte nel territorio e, sì, i contagi aumentano: ce ne sono già di più 3.000 settimanali. Nonostante il virus continui a circolare, la pressione ospedaliera indica che la malattia grave è praticamente scomparsa e che la mortalità è notevolmente diminuita grazie, principalmente, al immunità generata dai vaccini.

Secondo Daniel Lopez Codina ricercatore del Computational Biology and Complex Systems Group (biocomunicazione) dell’Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), “è probabile che, tra un mese, ci sarà un aumento dei casi”, ma nessun “picco di malattia grave” previsto perché la situazione immunologica della popolazione è molto buona. “Al momento la Catalogna è in una situazione al ribasso, ma tende alla stabilità. Possiamo iniziare a salire, ma l’importante è che non ci siano malattie gravi”, afferma López Codina, che concorda con l’OMS sul fatto che la pandemia è vicina alla fine, purché non si manifesti una “nuova variante” che rivoluziona tutto.

Un “virus epidemico”

“Dobbiamo essere realistici e chiamare le cose con il loro nome: Non sperimenteremo la situazione che abbiamo vissuto nel corso degli anni. È vero che potrebbe esserci una mutazione del virus, ma ciò che sta circolando ora e la tutela della popolazione vaccinata fa pensare che il impatto Non sarà come quello di molto tempo fa”, afferma questo infettologo dell’Hospital del Mar. Society, assicura, non subirà più un confino a causa del covid-19. “Nel nostro ambiente non è più un’emergenza sanitaria, ma un virus epidemico. Sì, dobbiamo vedere come si comporta. Ma non è un’emergenza sanitaria come quella del 2020 e del 2021″.

L’OMS utilizza tre criteri per dichiarare un’emergenza internazionale: che sia a situazione straordinaria, che rappresenta un rischio per la salute pubblica nei paesi terzi a causa della diffusione internazionale e che richiedono il coordinamento di una risposta internazionale.

Secondo Güerri, nei paesi occidentali la pandemia è in a situazione di “stabilità”. e SARS-CoV-2 influisce in modo significativo serio solo per persone molto anziane o quelli che hanno una specie di immunosoppressione. “Il virus circola, continua ad esserci positivo nelle persone sane. Questo è il profilo dei contagiati e quello che affronteremo in autunno, quando il virus circolerà di più”, afferma Güerri.

Discrepanze con l’OMS

Tuttavia, nel mondo medico ci sono voci che considerano valutazioni affrettate come quelle recenti dell’OMS. “Mi dispiace dissentire. È vero che siamo in a fase che non vedevamo da molto tempo, in termini di numero di casi e ripercussioni, ma da questo a dire la fine della pandemia Mi sembra, almeno, un po’ avventuroso. Per me, la fine della pandemia significherebbe avere zero casi”, pensa da parte tua Pietro domenica, consulente senior per le malattie infettive e coordinatore covid dell’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau di Barcellona.

Domingo pone l’accento sul fatto che c’è ancora “gran parte della popolazione mondiale” non vaccinato. E anche, “serbatoi animali”. “Sappiamo già che visoni, criceti, cervi possono essere infettati. Se c’è un serbatoio animale, sarà molto difficile ottenere il controllo totale dell’infezione. Tutto questo condizionata andare contro il raggiungimento del fine della pandemia in breve tempo”, Domenica sottolinea. Come Güerri, sottolinea che il vaccino, nei paesi occidentali, ha costruito a “muro di difesa” (“non solo di anticorpi, ma anche di memoria cellulare”, precisa) il che significa che, fortunatamente, il impatto sulla salute e il mortalità da covid sono inferiori rispetto ad altri tempi.

Preoccupazione per l’autunno e l’inverno

I medici presumono che i casi aumenteranno non solo di covid-19, ma anche di altri virus respiratori. “Non ci aspettiamo un aumento esplosivo dei contagi di coronavirus perché abbiamo l’immunità di gregge, ma ci saremo di più spazi chiusi, c’è un allentamento delle misure di contenimento e tutto ciò aumenterà i contagi”, afferma Domingo.

Dall’Hospital del Mar, Güerri, pur presumendo che la fine della pandemia sia vicina, ritiene che il coronavirus, che continuerà a circolare nonostante non sia più un’emergenza sanitaria, possa generare “situazioni sanitarie complesse”. “Ci sarà focolai in determinati momenti. Ogni anno viviamo in situazioni complesse con l’influenza e ora avremo l’aggravante che ci saranno due virus questo può complicarci le cose”, dice questo infettologo.

Ad esempio, una delle cose che temi è che il solito saturazione di emergenza che si verificava ogni anno, prima della pandemia, con l’influenza che si trascinava. «In Malattie infettive sappiamo che, tra gennaio e metà marzo, c’erano sempre due mesi e mezzo schifosi per l’influenza. Le emergenze sono caotiche… Forse questo tempo durerà più a lungo adesso perché i contagi da covid iniziano a novembre. Questo deve preoccuparci”, anticipa Güerri. “Siamo molto preoccupati che ci sia una situazione di blocco costante da novembre a marzo”, finisce.