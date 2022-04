Gli esperti fuggono dalle borse europee: “Al momento l’investimento, quello giusto”

le borse europee non sono attualmente la scelta migliore per gli analisti. Alla guerra in Ucraina, che ha aggravato i problemi di inflazione, si aggiunge l’incertezza su ciò che potrebbe accadere nel secondo turno delle elezioni francesi del 24 aprile. Nonostante ci sia fiducia nella vittoria di Emmanuel Macron, una vittoria per Marine Le Pen, che non è affatto esclusa, significherebbe una battuta d’arresto molto forte per gli indici del Vecchio Continenteche sono già molto toccati.

“Al momento, l’investimento in Europa, quello giusto”commenta Víctor Alvargonzález, direttore della strategia e socio fondatore della società Nextep Finance, il quale riconosce che vi sono una serie di incertezze (inflazione, cosa può fare la Russia e cosa succede alle urne francesi) che hanno neutralizzato le buone previsioni che erano tenuto per gli indici mentre le pandemie stavano emergendo.

Amundi raccomanda “prudenza” per quanto riguarda le azioni europeefavorendo le azioni statunitensi di alta qualità e il settore value, mentre Bank of America riconosce che la volatilità continuerà ad accompagnarsi alle piazze del Vecchio Continente, accresciute dall’incertezza elettorale francese, che non si chiarirà fino a fine mese.

“Purtroppo questo panorama sembra essersi fermato per un po’ di tempo.. Putin ha ancora diversi obiettivi da raggiungere prima di poter presentare qualsiasi risultato dell’invasione ai suoi cittadini”, avverte Alvargonzález. “Sarebbe l’occupazione totale dell’area del Donbas, il controllo del confine marittimo nel sud del Paese e il consolidamento dell’annessione della Crimea. Ancora guerra e quindi sanzioni sempre più dure per cercare di prevenire il bagno di sangue in Ucraina. Le misure potrebbero interessare petrolio e gas russila cui sostituzione significa più inflazione e meno crescita in Europa”, aggiunge.

Moody’s Investors Service raccoglie nella sua ultima relazione che una sospensione totale delle esportazioni di energia russe verso l’Unione Europea (UE) causerebbe probabilmente un razionamento energetico nei paesi più dipendenti dal gas russo, che “probabilmente innescano una recessione economica in Europa e aumenterebbe il rischio di una recessione globale“.

“Sebbene il taglio completo delle esportazioni di energia russe nell’UE non sia il nostro caso di base, i suoi effetti negativi riguarderebbero tutte le classi di attività, soprattutto nelle utilities europee, in settori non essenziali ma ad alta intensità energetica e negli emittenti globali non investment grade con esigenze di rifinanziamento a breve termine”, afferma Laura Pérez, analista di Moody’s.

S&P ha anche messo in guardia sulle conseguenze economiche per l’Europa di tutta questa situazione, e del shock che comporterebbe una “rottura commerciale” tra Germania e Russia. “Potrebbe intaccare il settore manifatturiero tedesco, uno dei tre centri di produzione mondiali oltre a Stati Uniti e Cina”ha anticipato Paul Gruenwald, capo economista di S&P Global.

“Ciò si tradurrebbe in un calo del PIL (tedesco), dell’occupazione e della fiducia, che provocherebbe una sorta di shock macrofinanziario. Questo è il tipo di scenario che ci preoccupa e che potrebbe muovere l’ago“, È stato riconosciuto.

IL GIAPPONE COME ALTERNATIVA ALL’EUROPA

Nella ricerca di alternative di investimento, da eToro consigliano azioni giapponesicome spiegato da Ben Laidler, stratega dei mercati globali presso la piattaforma di investimento multi-asset.

Il mercato azionario giapponese “condivide molte delle attrazioni di investimento dell’Europa, come bassi tassi di interesse, valutazioni convenienti, una composizione più ciclica degli indici e società globalizzate e competitive, da Sony alla Toyota”, afferma questo esperto.

Tuttavia, “con meno venti contrari come la guerra in Ucraina, la dipendenza energetica della Russia e un’inflazione del 7%, il Giappone è un porto relativamente più sicuro per coloro che cercano di mantenere un’esposizione ciclica alla crescita globale”, conclude.