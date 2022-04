Gli esperti avvertono delle diete miracolose e del loro impatto sulla salute mentale

carenze nutrizionalidanno d’organo come reni o fegato o cambiamenti metabolici che influenzano il corretto funzionamento del corpo. Questi sono alcuni dei pericoli che diete miracolose, quelli che promettono una rapida perdita di peso. Ma, in aggiunta, rappresentano una minaccia per la salute mentale di chi li esegue. L’obiettivo di ottenere risultati immediati e senza sforzo -molto desiderabile e, a loro volta, poco raggiungibile, avvertono i nutrizionisti- aumenta il rischio “del cosiddetto “fame emotiva” e il cibo finisce per essere usato”come strumento malsano gestione e regolazione delle nostre emozioni su base quotidiana”, avverte El Periódico de España, quotidiano dello stesso gruppo, Prensa Ibérica, che questo giornale, lo psicologo Margherita Carrasco.

dimagrire velocemente, con diete di dubbia efficacia, è diventato un mercato “estremamente redditizio”. Nonostante “manca una consulenza professionale e prove scientifiche sulla sua efficaciasono molto popolari”, sottolinea a questo giornale Natalia Galannutrizionista e che, come Carrasco, è specialista in BluaUun’assicurazione medica digitale del gruppo privato Sanitas. In molte occasioni, le diete sono integrate con prodotti sostitutivi del pasto o prodotti “naturali” che devono essere assunti insieme con il piano alimentare. “Con tutte le informazioni che abbiamo oggi, dopo uno studio della società di consulenza IRI, il mercato per questo tipo di prodotto è associato a questo tipo di diete è cresciuto nel 2021 del 75,4%”, indica.

Il mercato dei prodotti associati a questo tipo di dieta è cresciuto del 75,4% nel 2021, secondo i dati degli specialisti

Il sovrappeso degli spagnoli

Recentemente, il Società spagnola per lo studio dell’obesità (SEEDO) ha pubblicato un sondaggio che mette in guardia sul trend allarmante mostrato dai tassi di pre-obesità (sovrappeso) e obesità in Spagna: i casi raggiungono il 53% della popolazione. Le tre cause principali alla base dell’eccesso di peso sono correlate con le abitudini di esercizioin primo luogo, di cibo, in secondo luogo, e di gestione emotiva o personale (psicologia), in terza.

Poiché non sono completi di nutrienti, possono svilupparsi deficit di vitamine e minerali, avverte la nutrizionista Natalia Galán.

In questo contesto, gli esperti avvertono della proliferazione di diete miracolose semplicemente non funzionano. Sono anche pericolosi. Natalia Galán si riferisce alle diete “con una significativa restrizione calorica, che comporta un notevole deficit nutrizionale o uno squilibrio tra macronutrienti (molto ricchi di proteine ​​o grassi) e molto poveri di carboidrati. La prima cosa da notare è l'”effetto rimbalzo” che di solito causa nel peso dopo averli abbandonati”. Inoltre, aggiunge, poiché non sono completi di nutrienti, possono esserlo sviluppare carenze di vitamine e minerali e sovraccaricare la nostra dieta con grassi e proteine. “Ci sono organi come il fegato o il rene che, a lungo termine, potrebbero essere colpiti, cosa che altererà anche i nostri esami del sangue in parametri come colesterolo, transaminasi, acido urico o valori renali”, aggiunge. Ultimo ma non meno importante, mette in evidenza, si tratta di diete “che non ci insegnano nullae questo dovrebbe essere un obiettivo fondamentale quando ci poniamo un obiettivo di dimagrimento mantenuto nel tempo”. da ipocalorico a esclusivo Vedi anche: Questa è la mascherina spagnola anticovid che avverte quando vengono superati i limiti di Co2

Il nutrizionista descrive tre grandi gruppi: diete ipocaloriche squilibrate -di bassissimo contenuto calorico che inoltre non mantengono l’equilibrio nella distribuzione dei nutrienti-; il dissociativo -sotto l’etichetta diete dissociate ci sono tutti quelli che si basano sul fatto di non mescolare certi cibi nello stesso pasto e diete esclusive, un gruppo che Galán considerato particolarmente dannoso.

“La perdita di peso è insostenibile nel tempo perché si verifica attraverso la privazione di nutrienti”, afferma Natalia Galán

“Sebbene sia possibile perdere peso con questo tipo di linee guida, la perdita di peso è insostenibile nel tempo perché avviene attraverso la privazione dei nutrienti, la restrizione alimentare e drastica riduzione delle calorie. Tutto questo le rende inefficaci”, aggiunge. “Tutte le diete che non sono nutrizionalmente equilibrate e che non sono controllate per ogni persona può essere dannoso nel tempo“, riassume il nutrizionista.

Tra le più pericolose c’è la dieta chetogenica -o di esclusione- che si basa sul consumo principalmente di grassi

Natalia Galán specifica che, tra i più pericolosiè il dieta chetogenica -chiamato anche esclusivo- che si basa sul consumo principalmente di grassi, raggiungendo il 75% del nostro apporto totale, il 25% di proteine ​​e il 5% di carboidrati (perché senza questo contributo minimo il nostro cervello potrebbe fallire, rimarca). Aggiunge che può essere considerato dieta esclusiva quelli in cui vengono eliminati i gruppi alimentari di base: carboidrati, frutta e verdura, proteine…A seconda del gruppo alimentare specifico che eliminiamo, i problemi che possono svilupparsi vanno dall’anemia a perdita muscolare. Vedi anche: Il fumo è diminuito del 13% durante la pandemia di covid

“L’idea è che il corpo sia costretto a utilizzare i grassi come principale fonte di energia, perché non riceve carboidrati e, quindi, eliminerà le riserve che ha. Il nostro corpo non è preparato per questo meccanismo e deve subire un riadattamento. Ecco perché nei primi giorni c’è stanchezza, debolezza, male alla testa…”, aggiunge. Un consumo eccessivo nel tempo, oltre ad un deficit nutrizionale, può innescare internamente problemi di ingrasso (colesterolo, trigliceridi…), dettaglia lo specialista.

La “fame emotiva”

Ma, inoltre, il suo compagno, la psicologa Margherita Carrascomette in guardia su come questi tipi di diete “mettano a rischio la salute mentale, perché sono basate nella falsa promessa per ottenere risultati immediati e con poco sforzoche accresce il disagio emotivo e la frustrazione per non aver ottenuto la prevista perdita di peso ‘miracolosa’”. A livello di autostimasono anche dannose “perché, lungi dal lavorare sull’accettazione della propria immagine corporea, la persona è in continua lotta, saltando da una dieta all’altra”.

Essere donna, adolescente ed essere obesi durante l’infanzia sono fattori di rischio per cadere nella trappola delle diete miracolose

Inoltre, l’uso di abitudini alimentari non sane aumenta il rischio del cosiddetto “fame emotiva”spiega lo psicologo perché “il cibo finisce per essere usato come strumento di gestione e la regolazione delle nostre emozioni su base giornaliera.” Aggiunge che, sebbene non siano la causa diretta di un disturbo del comportamento alimentare, possono agire come un fattore scatenante, specialmente nel Disturbo da alimentazione incontrollatabulimia nervosa o l’anoressia.