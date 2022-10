gli effetti del cambio di tempo sulla salute

L’argomento che è sempre stato addotto è che viene modificato per ridurre il dispendio energetico, anche se ci sono esperti che mettono in dubbio questo risparmio. “Il cambio di orario è fatto per noi per lavorare con la luce”, dice. Raffaello Padro, responsabile del servizio di prevenzione dei rischi professionali presso l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcellona). A suo avviso, gli esperti dell’UE devono considerare “se ha senso o meno” cambiare l’ora ogni estate e ogni inverno. Gli esperti europei, infatti, hanno già redatto a piano di transizione per porre fine ai cambiamenti temporali e stabilire fusi orari naturali permanentemente in Europa. Quel piano, che deve essere approvato dal Consiglio dell’UE, propone di mantenere l’orario invernale perché è l’ora naturale.