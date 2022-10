Gli aumenti di prezzo non scoraggiano ancora i bevitori di Coca-Cola

Nonostante i prezzi in media più alti del 12%, Coca Cola non vede diminuire la domanda di soft drink, anzi: i volumi sono aumentati del 4% nel terzo trimestre. La multinazionale sta ora alzando le sue prospettive per l’intero anno.

Opzioni convenienti

La Coca-Cola Company ha pubblicato ottimi risultati del terzo trimestre: i ricavi sono aumentati del 10% a 11,1 miliardi di dollari (lo stesso in euro ora) e l’utile netto è salito del 2,8% a 2,8 miliardi. È meglio di quanto gli analisti si aspettassero. I consumi fuori casa hanno registrato un andamento particolarmente positivo.

“Le nostre solide capacità e le intuizioni sui consumatori continuano ad aiutarci a vincere sul mercato”, afferma il CEO James Quincey. Tuttavia, tiene alta la guardia: il produttore di Coca-Cola, Fanta e Sprite vede i primi segnali di cambiamento nei comportamenti dei consumatori, soprattutto in Europa, con la crescita di discount e marchi privati ​​in categorie come acqua e succhi di frutta. L’azienda ora concentrerà i suoi sforzi di innovazione sull’imballaggio per offrire opzioni più convenienti.

Marche forti

Per l’intero anno finanziario, Coca-Cola sta aumentando le aspettative: l’azienda punta ora a una crescita organica del 14-15%, rispetto al 12-13% in precedenza. Per il prossimo anno, la società di bevande prevede un ulteriore impatto dall’inflazione globale, con prezzi delle materie prime volatili.

Coca-Cola non è l’unica multinazionale alimentare che continua a registrare ottimi risultati nonostante l’elevata inflazione: le pari del settore PepsiCo e Nestlé è anche riuscita ad aumentare i prezzi nell’ultimo trimestre senza alcun impatto negativo sui volumi di vendita. I consumatori continuano ad acquistare marchi forti anche in tempi di crisi, afferma l’analisi. Tuttavia, Procter e gioco d’azzardopur essendo attivo nelle categorie Near Food, ha già registrato un leggero calo dei volumi dopo il forte aumento dei prezzi.