Gli anticorpi del coronavirus diminuiscono più velocemente nelle persone con HIV

Per realizzare questo studio, sono stati inclusi tutti i casi di covid-19 in persone con HIV diagnosticate tra l’8 marzo 2020 e il 30 marzo 2021 (per un totale di 63) e un gruppo parallelo di 108 controlli covid-19 sono stati reclutati tra i pazienti trattati in regime ambulatoriale dopo il ricovero per coronavirus o inviati dalle cure primarie o dall’emergenza.