Gli abiti a righe che non riuscirete a togliervi quest’autunno: non perdeteli, stanno andando a ruba!

Sono davvero originali e solo per i più audaci. H&M ha il abiti a righe che non vorrete più togliere questo autunno. È possibile scegliere tra diversi stili e colori, in modo da poterne scegliere un’ampia gamma.

Gli abiti a righe che non riuscirete più a togliere

A righe bianche e rosse, è uno dei più vistosi, da indossare con stivali neri e anche con borse dello stesso colore, in questo caso un abito midi in tessuto morbido con scollatura leggermente drappeggiata e zip nascosta sul retro. Un modello ideale off-the-shoulder con maniche lunghe e ampie e cucitura elastica in vita.Prezzo di 49,99 euroe le taglie vanno dalla 32 alla 44, a seconda della forma del corpo. I mini abiti sono sempre un’ottima scelta, sia di giorno che di sera! Questo design fresco è ideale per passeggiare nelle eleganti strade di Parigi. Si tratta di un abito corto in tessuto increspato. Modello aderente con scollo rotondo, chiusura a goccia con bottone nascosto sulla nuca, maniche lunghe con spalline e orlo dritto. È possibile acquistarlo a 39,99 Non è ancora disponibile in diverse misure, è uno di quelli in arrivo sul sito di H&M. tQuesto abito è disponibile in una varietà di colori e offre un design molto diverso che non può mancare in questa stagione autunno/inverno 2022. Questo abito è di lunghezza midi e taglio dritto in rete con scollatura rotonda, maniche lunghe e orlo dritto. È parzialmente rivestito. Il prezzo è di 29,99 euro in diverse misure: Sarà presto disponibile sul sito web del negozio e potrete cercarlo anche nel negozio fisico per una maggiore comodità.

Non solo abiti

Le strisce sono una tendenza assoluta per tutti i tipi di abbigliamento. Ecco perché questo design non si trova solo sugli abiti. Da H&M ci sono modelli sotto forma di camicette, pantaloni e tute. Sono disponibili in diversi colori, dal blu al verde, dalle strisce più spesse a quelle più sottili. le migliori borse e scarpe della stagione. In ogni caso, si tratta di una buona proposta che vi piacerà e che vi farà indossare questi abiti a righe nelle occasioni più speciali, che siano feste o eventi. E per cene, matrimoni e altri luoghi in cui è possibile indossarli.

