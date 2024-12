Giro inaspettato in Decathlon: addio definitivo a uno dei suoi marchi più iconici

Da anni, Decathlon rappresenta un punto di riferimento nell’ambito dello sport, offrendo attrezzature di alta qualità a prezzi competitivi. Tuttavia, come ogni grande azienda, la multinazionale francese ha dovuto adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle nuove esigenze dei clienti. Ora, uno dei cambiamenti più inaspettati ha colto di sorpresa molti: la scomparsa di Wedze, il marchio che per anni è stato sinonimo di sport invernali.

La fine di un’era per Decathlon

Decathlon ha dominato per anni con la sua vasta gamma di marchi, coprendo numerosi sport, dal trekking al ciclismo fino allo sci. Negli ultimi anni, però, questa strategia ha portato a un’eccessiva diversificazione, con oltre 50 marchi specializzati, complicando l’esperienza d’acquisto per i clienti. Nel luglio 2023, Barbara Martin Coppola, amministratore delegato di Decathlon, ha annunciato un piano per ridurre il numero delle marche a sole 12 principali, focalizzando così l’offerta su identità più chiare e funzionali.

Wedze, il marchio che sin dal 2006 ha raggruppato tutto il materiale per sci, snowboard e accessori per sport invernali, è uno dei marchi colpiti da questa decisione. Il catalogo di Wedze sarà integrato progressivamente in Quechua, che tornerà a essere l’unico punto di riferimento per gli sport montani, sia in estate che in inverno.

Il ritorno di Quechua nel settore degli sport invernali

Quechua ha una lunga storia legata alla montagna. Fondata nel 1997, è stata la prima marca di Decathlon focalizzata esclusivamente sugli sport di montagna, comprendendo attività come sci, escursionismo e campeggio. Con il passare degli anni, la crescita di attività specifiche ha portato alla creazione di nuovi marchi, come Simond e Wedze. Tuttavia, l’ultima manovra di Decathlon mira a uniformare l’offerta sotto un’unica bandiera. Quechua riprenderà il suo ruolo centrale nel settore dello sci, fornendo non solo abbigliamento e accessori, ma anche attrezzature tecniche come sci, tavole da snowboard e slitte.

Innovazione e sostenibilità nel cuore delle Alpi

Il nuovo approccio strategico non consiste solo in un cambiamento di nome, ma rappresenta anche un rinnovato impegno per la qualità, l’innovazione e la sostenibilità. Il centro di progettazione di Quechua, situato a Passy, nel cuore dell’Alta Savoia, è un esempio di questo approccio. Questo spazio, che ospita oltre 350 dipendenti, unisce design, test di prototipi e sviluppo di prodotti in un ambiente naturale che ispira i team quotidianamente.

Cosa aspettarsi dalla transizione

La transizione da Wedze a Quechua avverrà gradualmente, e nel frattempo i clienti continueranno a trovare prodotti sotto entrambi i marchi. Tuttavia, l’obiettivo finale è quello di consolidare un’offerta unica che rifletta i valori di Decathlon: accessibilità, innovazione ed eccellenza tecnica. Inoltre, Quechua beneficerà dell’esperienza accumulata dal team Wedze, garantendo che i prodotti per sport invernali mantengano la qualità che li ha contraddistinti nel tempo.

In conclusione, sebbene la scomparsa di Wedze possa sembrare una perdita per gli appassionati di sport invernali, il ritorno di questi prodotti sotto Quechua promette una continuità nella qualità e una proposta ancora più completa per tutti gli amanti delle attività all’aperto, con la certezza di un’esperienza d’acquisto semplificata e arricchita.