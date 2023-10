Gioseppo impazzisce aggiungendo zeppa e paillettes alle sue scarpe più vendute.

Se desideri delle scarpe davvero speciali che si notano da lontano, Gioseppo aggiunge zeppa e paillettes alle sue sneakers più vendute.

Non puoi lasciartele sfuggire perché combinano materiali, colori, sono a buon prezzo e con la garanzia di un grande marchio.

Gioseppo aggiunge zeppa e paillettes alle sue sneakers più vendute

Queste sneakers si distinguono per la loro base di paillettes dorate che combinano materiali metallizzati e beige con dettagli di colori pastello.

Hanno una zeppa interna e una varietà di colori. Inoltre, tra i suoi dettagli, i materiali sono importanti perché ha dei lacci in cotone organico. Inoltre, si distingue per la sua soletta imbottita per un maggiore comfort. Mentre saremo sempre più comode con la fodera e la soletta traspirante in poliestere riciclato.

Hanno una suola in EVA molto leggera. Non perderti le ultime novità in calzature da donna nella nuova collezione Gioseppo Woman, dove questo modello si distingue dagli altri per il suo design e la sua originalità.

Sempre con i tuoi migliori abiti

Queste sneakers si abbinano ai tuoi abiti. In particolare con jeans, pantaloni neri per farle risaltare di più, vestiti e anche abiti da ufficio per essere la regina dell’ufficio.

In una festa sono del tutto adatte perché i riflessi permettono di farle risaltare di più e sono le più indossate in questo tipo di eventi.

Quanto costano queste sneakers

Le trovi sul sito web di Gioseppo, dove ci sono sempre sneakers di alta qualità, al prezzo di 74,95 euro, con spedizione gratuita. Queste sneakers sono disponibili nelle taglie dalla 37 alla 41. In questo modo, sicuramente troverai la tua taglia e non potrai resistere ad esse.

Se le acquisti ora, inoltre, le avrai a casa tua in 48-72 ore, quindi le indosserai appena possibile perché sono per questa stagione.

Il vantaggio di acquistare su Gioseppo è che puoi acquistare tramite vari metodi: Carta di debito/credito, PayPal, Amazon Pay, Aplázame – Pagamento dilazionato, Aplázame – Pagamento a 15 giorni dopo e Bizum.

Se queste e altre sneakers non ci soddisfano, allora possiamo cambiarle o restituirle. Tieni presente che i resi sono gratuiti nella penisola. E hai 30 giorni dalla ricezione dell’ordine. Tuttavia, devi tenere presente che il prodotto deve essere privo di segni di utilizzo, compresa la scatola delle scarpe, gli etichette e protetto.

In ogni caso, hai tutte le informazioni al riguardo sullo stesso sito web. Così facile!

