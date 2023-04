Giorno della Terra: cosa si celebra questo 22 aprile?

Questo sabato 22 aprile, celebriamo la 53ª giornata mondiale della Terra. Un appuntamento annuale per ricordare l’importanza della natura e della conservazione del pianeta, e per sensibilizzare le popolazioni di tutto il mondo sulle tematiche ambientali.

Le origini

Il Giorno della Terra, o Giornata mondiale della Terra Madre, è stato celebrato per la prima volta il 22 aprile 1970, grazie all’iniziativa di un senatore americano, Gaylor Nelson, che era preoccupato per il deterioramento dell’ambiente negli Stati Uniti. Secondo il sito ufficiale dell'”Earth Day”, il senatore e la sua squadra hanno scelto il 22 aprile, un giorno feriale tra le vacanze e gli esami di fine anno, per massimizzare le loro possibilità di vedere studenti unirsi al movimento. Molte associazioni, organizzazioni, studenti e università si sono uniti al movimento e hanno organizzato manifestazioni per sostenere la protezione dell’ambiente.

È nel 1990 che il Giorno della Terra diventa un evento di portata mondiale, con la partecipazione di persone provenienti da 141 paesi diversi, tra cui la Francia. Il Giorno della Terra ha contribuito all’organizzazione del Vertice della Terra delle Nazioni Unite nel 1992. Nel 2016, la firma dell’Accordo di Parigi sul clima durante la Cop21 è avvenuta il 22 aprile.

Gli obiettivi

“È importante che in questa Giornata internazionale della Terra Madre ci concentriamo sul passaggio a un’economia più sostenibile, che sia vantaggiosa sia per l’umanità che per il pianeta. Garantire un’armonia con la natura e la Terra non è più solo desiderabile, ma necessario”, afferma l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Mentre molti scienziati evidenziano i legami tra i cambiamenti climatici e le pandemie, come quella del coronavirus che paralizza il mondo intero, è urgente per l’ONU assumere impegni concreti per il clima e la biodiversità.

Questa giornata è quindi una giornata di mobilitazione e di sensibilizzazione rivolta agli abitanti di tutto il mondo.

Il programma

Per la 53ª edizione di questa giornata mondiale, l’associazione Giorno della Terra Francia invita i cittadini a partecipare a azioni concrete. Ogni persona può proporre tramite questo link, un’azione o un’attività da realizzare da soli o in gruppo, al fine di sensibilizzare il maggior numero di persone alla causa ambientale. Inoltre, il tema per quest’anno è “Picture a better Planet”, che invita all’espressione artistica dei partecipanti e chiama artisti e scrittori a unirsi al movimento.

Intorno a questa giornata sono organizzati diversi eventi, come conferenze e murales per permettere ai bambini di dipingere sul tema del pianeta. Inoltre, saranno effettuate vendite di opere d’arte, il cui ricavato sarà devoluto a varie associazioni di difesa dell’ambiente. Tutte le attività organizzate in occasione di questo Giorno della Terra sono disponibili qui.

In conclusione, la Giornata della Terra è un’occasione fondamentale per sensibilizzare la popolazione mondiale sull’importanza della protezione dell’ambiente e sulle sfide che il nostro pianeta affronta. È un momento di riflessione e di azione per tutti noi, per un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

