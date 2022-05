giornata mondiale dell’allattamento

“Non siamo i caregiver dei pazienti, siamo i prescrittori di cura. Dice Montse Martinez, annesso al Dipartimento di Infermieristica come responsabile dell’area Conoscenza e Valutazione dell’Ospedale Vall d’Hebron. “Un’infermiera valuta, diagnostica e stabilisce un piano di lavoro per raggiungere obiettivi di salute”. Martínez sa che, quando arriva la spinta, solo pazienti sono consapevoli del vero ruolo di questi professionisti della salute. Il covid-19 ha evidenziato l’importanza di Assistenza infermieristica, ma il collettivo, formato in a 80% da donne, ho ancora la sensazione che il loro ruolo è spesso semplificato. “Ci vuole un visione scientifica e innovativa della nostra professione, che ha a colpo diretto nella salute dei pazienti”, insiste.

Negli ultimi anni, il specializzazione, rappresentato nella figura di infermieri di pratica avanzata (APN), si è fatto strada campo infermieristico, che riflette la volontà di rispondere alle diverse esigenze dei pazienti, sempre più anziani. È anche una prova di complessità di una professione che, a seguito della crisi sanitaria, si è rivelata non solo necessaria, ma anche essenziale. Questo 12 maggio segna il Giornata Mondiale dell’Infermieristica.

Anna Herraiz è un’infermiera di pratica avanzata presso Unità di lesione del midollo spinale dell’Ospedale Traumatologia e Ustioni di Vall d’Hebron. “Il infermieri di pratica avanzata (EPA) sono coloro che hanno l’esperienza, ovvero hanno più conoscenze”, afferma Herraiz. Gli EPA sono professionisti infermieristici con un approccio specializzato, capacità e conoscenze per prendere decisioni complesse e una pratica estesa. Hanno una specializzazione in Master. Fanno pagare di più per avere questa specialità? “Non. Non abbiamo più compenso per questa specialità, e questa è una delle nostre richieste”, difende Herraiz.

Lesioni del midollo spinale

Il compito di questa infermiera è prevenire i pazienti con lesioni del midollo spinale avere ferite fuori dall’ospedale. “E, quando sono all’interno dell’ospedale, alleno i miei colleghi in prevenzione di queste piaghe”, Aggiungere. Nel 2013 è entrata nella prima infermiera di pratica avanzata presso il Vall d’Hebron Traumatology Hospital. L’ospedale ha la specialità di Herrainz dal 2018, anche se si occupa di lesioni del midollo spinale dal 2006. “Queste specialità sono create in base alle esigenze dei pazienti, per rendere continuità delle cure fuori dall’ospedale”, dice Herraiz.

Le specialità vengono create in base alle esigenze dei pazienti, per continuare le cure al di fuori dell’ospedale

Le lesioni del midollo spinale sono a patologia molto sconosciuta che, come spiega questa infermiera, spaventa molto le persone. Ecco perché capita spesso che i pazienti con complicazioni minori vanno in ospedale. “E a volte non è necessario. Ecco perché ho un ‘feedback’ con i CAP sul territorio e con i centri socio sanitari che hanno bisogno di aiuto per la cura di questi pazienti”, afferma.

Herraiz, che ha ruotato in tutto l’ospedale, afferma che gli piace lavorare in questa unità, nonostante sia “difficile” perché i pazienti che vi si trovano non si riprenderanno. “Condurranno una vita più o meno adattata, ma non avranno la vita che avevano prima. Sta facendo una pausa e iniziare a vivere diversamente, e che a volte non è facile”. Il profilo dei pazienti è molto vario, da giovanissimi a molto anziani. “Il coinvolgimento emotivo è molto alto”. Il lavoro di Herraiz consiste anche in adattare il paziente a condurre una vita fuori dall’ospedale, poiché molti spazi non sono adatti a questi cittadini.

La testimonianza

Uno di loro è David Coca, 45 anni. È diventato tetraplegico nel 2017 dopo a incidente in moto. È un paziente di Herraiz nell’Unità per le lesioni del midollo spinale. “Mi ha aiutato a guadagnare molta libertà perché, quando uscivo, Ho ritrovato tutto” dice Coca. Lui, ad esempio, trascorreva praticamente ogni settimana al Pronto Soccorso della PAC. Aiutato da Anna [Herraiz] dovevamo mostrare l’infermiera e il medico della PAC come le cose dovevano essere fatte perché erano totalmente ignari della lesione del midollo spinale. Non sapevano cosa fare”, dice.

Per lui, la cosa più importante che ha imparato dalla sua infermiera è sapere cosa gli succede, quando succede a lui e perché gli succede. “Ad esempio, quando ho più spasmi del normale o le mie gambe si sentono molto calde, è perché ho un’infezione alle urine, per esempio”, dice Coca. “Non sento il dolore, ma lo identifico in un altro modo. E questo mi è stato insegnato qui”, conclude.