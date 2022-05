Giornata internazionale della sclerosi multipla: il collegamento al virus richiede una risposta migliore

Gli esperti in sclerosi multipla sottolineare che la recente scoperta di a legame tra questa malattia e il virus di Epstein Barr offre la speranza di una risposta migliore, proprio mentre lunedì 30 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla.

I trattamenti, che pretendono di bloccare l’infiammazione, hanno “fatto molta strada negli ultimi dieci anni” e il follow-up dei pazienti è “più individualizzato”spiega il neurologo Jean Pelletier, della fondazione francese Arsep (Sostegno alla ricerca sulla sclerosi multipla).

Secondo lui, nuove anticipazioni potrebbero nascere da una scoperta particolarmente importante, fatta a gennaio da ricercatori statunitensi, che evidenzia la necessità della presenza del virus Epstein Barr per lo sviluppo della sclerosi multipla, sebbene non tutte le persone infette lo sviluppino.

Questo è uno malattie autoimmuni del sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale).

Provoca un disturbo del sistema immunitario, che attacca il mielina, la guaina protettiva delle fibre nervose.

Molto spesso provoca riacutizzazioni infiammatorie intervallate da fasi di calma.

Prevenzione?

La malattia varia notevolmente da un paziente all’altro, ma può produrre sequele ed è una delle cause frequenti di disabilità nei giovani adulti.

Si stima che più di 2,8 milioni di persone siano affette da questa malattia autoimmune in tutto il mondo.

Il i bambini e gli adolescenti rimangono una minoranza di casi, ma la malattia potrebbe essere iniziata molto prima della diagnosi.

La scoperta di un legame con il virus Epstein Barr, che colpisce il 95% degli adulti ed è causa di altre malattie come mononucleosisuggerisce che la maggior parte dei casi di sclerosi multipla potrebbe essere prevenuta interrompendo l’infezione da questo patogeno.

Oltre a “una migliore comprensione di ciò che può entrare in gioco in questa malattia multifattoriale”, lo studio “suppone che la sclerosi multipla potrebbe essere prevenuta se i bambini fossero vaccinati contro il virus di Epstein Barr, sapendo che per il momento è disponibile un vaccino, ” secondo il professor Pelletier.