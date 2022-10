Giornata internazionale del caffè | 6 errori che fai quando prepari il caffè a casa

Il caffè È una bevanda che viene consumata regolarmente da gran parte della popolazione. Molti lo preparano in casa, ma le opzioni sono talmente tante che a volte è difficile sapere quale sia la migliore. modo corretto per farlo Pertanto, ecco un elenco di sei errori comuni che di solito ci impegniamo quando prepariamo un buon caffè. Evitarli è un buon modo per celebrare la Giornata internazionale del caffè, che cade il 1 ottobre.

Primo errore: acquistare caffè già macinato o in capsule

Per gustare al meglio il gusto del caffè, è importante acquistare il cereali integrali e macinarli in casa, preferibilmente in a macinino di ruote e non di lame. Inoltre, dobbiamo assicurarci che i fagioli siano stati tostati di recente, altrimenti possono perdere qualità. Per quanto riguarda il tipo di caffè, gli esperti dicono che il migliore è 100% arabo.

Naturalmente gli esperti del settore escludono qualsiasi tipo di caffè solubile o capsule.

Secondo errore: usare la caffettiera sbagliata

Gli esperti preferiscono il classica caffettiera italiana, come il tradizionale marchio Bialetti. Certo, avere una buona caffettiera non è tutto: bisogna saperlo usalo correttamente. Te lo spiegheremo nelle sezioni seguenti.

Terzo errore: versare acqua fredda del rubinetto

Un errore comune è quello di posizionare acqua fredda del rubinetto nel magazzino. Tuttavia, è ottimale utilizzare acqua in bottiglia con mineralizzazione molto debole (soprattutto se si vive in zone con acqua dura). Quest’acqua dobbiamo scaldalo prima versarlo nella caffettiera, poiché in questo modo sarà la caffettiera meno tempo a fuocoe il caffè non sarà a rischio bruciare.

Quarto errore: premere il caffè

Quando mettiamo il caffè già macinato nel filtro della caffettiera, è normale grande successo bene con il cucchiaio in modo che più quantità si adattino, ma non è necessario farlo nemmeno questo. È meglio che il prodotto sia sciolto in modo che possa mescolarsi meglio con l’acqua e avere un sapore migliore.

Quinto errore: chiudere il coperchio della caffettiera mentre è sul fuoco

È ora di accendere il fuoco. In primo luogo, bisogna tener conto che l’intensità della fiamma deve essere brevee in ogni momento il coperchio della caffettiera deve rimanere aperto. Quando il caffè sta già lievitando, sarà il momento di abbassarlo.

Errore 6: conservare il caffè in frigorifero

Si ritiene che sia meglio conservare il caffè in frigorifero, ma ciò può far sì che assorba umidità. È meglio conservarlo in un contenitore ermeticoin un luogo fresco e asciutto e dove non dare la luce.