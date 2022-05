Giorgio Chiellini lascia la Juventus, quali club della MLS potrebbero essere la prossima tappa del mitico difensore?

Giorgio Chiellini lascerà la Juventus al termine della stagione in corso. Il leggendario difensore ha annunciato la sua decisione dopo aver perso la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico contro l’Inter. Chiellini non ha ancora deciso se le prossime due partite saranno le sue ultime da calciatore o se proseguirà altrove.

Se dovesse continuare a giocare, una delle sue destinazioni più probabili per almeno un altro anno è la MLS, dove diversi club hanno mostrato interesse per lui. Quella decisione arriverà nelle prossime settimane, ma prima di tutto l’obiettivo è dare il suo ultimo addio ai fan che lo hanno sostenuto negli ultimi quindici anni. Lunedì giocherà l’ultima partita casalinga a Torino contro la Lazio, mentre l’ultima partita con la maglia della Juventus sarà il 22 maggio contro la Fiorentina, dove ha giocato una stagione prima di approdare alla Juventus nel 2005.

Chiellini ha detto a SportMediaset al termine della partita: “Lunedì festeggerò e saluterò il mio Juventus Stadium, ma lascio un’eredità a tanti giovani giocatori. Ora ho bisogno di parlare con la mia famiglia e anche con la Juventus. Sono felice lasciare questo club ad alto livello. Sento che i giocatori più giovani hanno bisogno di più spazio per assumersi più responsabilità non solo per venti partite, ma anche per cinquanta all’anno. Sono felice, è stata una mia scelta”, ha detto. “Presto prenderò la decisione definitiva sul mio futuro da giocatore, ma intanto penso alla nazionale e alla mia ultima partita a Wembley contro l’Argentina”.

Dove potrebbe finire Chiellini in MLS?

Chiellini ha suscitato l’interesse di tre squadre della MLS, ma il Los Angeles FC ha un vantaggio grazie ai diritti di scoperta di Chiellini. Ciò significa che Chiellini è in una lista di sette giocatori a cui la LAFC avrebbe il diritto di rifiuto se dovessero venire in MLS. Questi diritti possono essere scambiati se la squadra lo desidera, ma con Eddie Segura che si sta ancora riprendendo da un infortunio all’ACL, Steve Cherundolo potrebbe usare la profondità per migliorare la sua difesa. È una firma che potrebbe avere un senso per loro.

Se la LAFC dovesse passare Chiellini, anche i Vancouver Whitecaps sarebbero interessati, così come almeno un’altra squadra senza nome della MLS. Avrebbero più difficoltà a convincere Chiellini del loro progetto rispetto alla squadra di testa della Western Conference, ma con l’allenatore italiano Vanni Sartini a bordo campo, è facile vedere come Chiellini possa trovare il passaggio più facile. Quindi, anche per un difensore di 37 anni, Chiellini non mancherà di corteggiatori all’uscita dall’Italia.

Con la Juventus Chiellini ha giocato 559 partite e segnato 36 gol. Ha vinto nove titoli di Serie A, uno di Serie B, cinque Supercoppe Italiane e cinque Coppe Italia. Sempre con gli Azzurri, Chiellini ha alzato il trofeo lo scorso anno di UEFA Euro 2020 dopo aver battuto l’Inghilterra a Wembley in un emozionante rigore.

Chiellini è una delle leggende viventi più iconiche del calcio italiano e ora la Juventus ha bisogno di trovare un sostituto anche se sarà molto difficile sostituire una personalità del genere, soprattutto all’interno dello spogliatoio. Al momento la Juventus ha nel roster come difensori centrali Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt e Daniele Rugani e sicuramente cercherà un altro difensore centrale in estate.

Essere un difensore così ben viaggiato è qualcosa che rende Chiellini interessante per le squadre della MLS. Anche se non è in grado di fornire minuti iniziali di qualità in campo, averlo intorno per aiutare i giovani difensori è un’esperienza preziosa. Acquisti come Chiellini possono aiutare a portare la difesa della MLS in una nuova era, proprio come acquisti offensivi come Carlos Vela hanno contribuito a portare il campionato in una nuova era d’attacco.