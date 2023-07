Giardino in saldo: tutte le novità del catalogo Lidl!

L’arrivo delle belle giornate si accompagna al tempo trascorso all’aperto al sole, ai fiori che sbocciano e agli aperitivi nelle dolci serate primaverili. Per preparare al meglio il ritorno all’esterno e renderlo il più piacevole possibile, approfitta delle ultime settimane di freddo per prepararti adeguatamente al giardinaggio. Con Lidl, il tuo giardino sarà meraviglioso e pieno di vita in poco tempo!

Lidl: un leader nel settore degli sconti

Prezzi sempre minimi, è ciò che Lidl ti propone.

Un ritorno di moda

L’azienda tedesca è riuscita a imporsi sul mercato francese come un punto di riferimento per gli sconti. Come l’omologo tedesco Aldi, questi negozi fanno parte della vita quotidiana del 90% dei francesi che scelgono consapevolmente di optare per gli sconti. Se infatti lo sconto francese, come Netto, è spesso stato considerato negativo perché i clienti non sempre assumevano la scelta di rivolgersi agli sconti, i negozi scontati tedeschi sono stati in grado di riportare questa modalità di consumo di moda.

Prodotti di qualità

Se Lidl è riuscito a imporsi come leader nel settore degli sconti, è grazie ai suoi numerosi prodotti di qualità, ma sempre a prezzi imbattibili. Infatti, Lidl offre una vasta gamma di prodotti, dall’arredamento all’alimentazione, passando per il fai da te e il giardinaggio, con una qualità certificata tedesca. Questo rapporto qualità/prezzo si è rivelato prezioso con l’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione.

Continui nuovi arrivi

Per soddisfare sempre di più la clientela, l’azienda tedesca non esita a sorprenderla con costanti novità, prodotti innovativi e sconti. Si pensi, ad esempio, agli utensili da bricolage a prezzi scontati o ai prodotti innovativi per preparare belle insalate d’estate.

I migliori prodotti per il giardinaggio firmati Lidl

Ecco gli indispensabili per il giardino proposti da Lidl.

Due prodotti per la cura

Prima di pensare all’arredamento del giardino e ai bei fiori e arbusti che pianterai, devi dedicarti alla cura. Infatti, un giardino può essere molto ben curato, ma se è sporco e trascurato, perderà tutto il suo fascino. Per mantenere il tuo giardino sempre fresco e bello, ti proponiamo due prodotti disponibili da Lidl:

Un avvolgitubo da parete a 59,99 euro

Un idropulitrice per mantenere la tua terrazza o veranda impeccabile, disponibile a 129 euro

Piccoli attrezzi

Ogni giardiniere esperto sa che per avere un bel giardino curato, sono indispensabili piccoli attrezzi. Fortunatamente, Lidl li offre sempre a un prezzo imbattibile. L’azienda ha recentemente commercializzato un attrezzo da giardinaggio indispensabile a un prezzo scontato. Scegli quindi:

Un paio di guanti da giardinaggio in cotone al 100% al prezzo di 2,99 euro

La cesoia a 3,99 euro

Una scopa e un rastrello telescopici disponibili al prezzo di 6,99 euro

Per le tue piante

Non dimentichiamo i prodotti offerti da Lidl per le tue piante, ti consigliamo di optare per:

Una mini serra da giardino, per le tue piccole piantagioni, al prezzo di 34,99 euro

Una torre per patate per ottenere buone fritte tutto l’anno al prezzo di 14,99 euro

Con questi nuovi strumenti e accessori, il tuo giardino sarà sicuramente splendente.