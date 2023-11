Giacche di pelliccia: qualità a prezzi bassi da Zara e Mango

Per questo inverno, Zara e Mango hanno deciso di rendervi felici, commercializzando giacche di pelliccia di tendenza a prezzi bassi!

Le due catene presentano alcuni nuovi prodotti che dovrebbero rendervi felici: giacche di pelliccia alla moda a prezzi bassi! Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Il ritorno della pelliccia da Zara e Mango

Non è facile affrontare il freddo in questo periodo di basse temperature. Quindi tutti i mezzi sono buoni per attrezzarsi al meglio. Ma ahimè, spesso dobbiamo trascurare lo stile.

Infatti, i numerosi strati di maglie e magliette possono rovinare il vostro abbigliamento. Ma non c’è scelta, è meglio essere caldi senza stile, che prendere un virus essendo ultra trendy. Ma c’è una buona notizia: Zara e Mango hanno avuto una buona idea…

Unire calore e stile? finalmente è possibile! Zara e Mango hanno deciso di aggiornare un elemento che ha avuto un grande successo negli ultimi anni: la pelliccia. Non c’è niente di meglio per tenersi al caldo.

La pelliccia garantisce infatti un look molto elegante e distinto. Zara e Mango hanno fatto centro con giacche di pelliccia di tendenza. Per esempio, c’è la giacca da aviatore in stile pilota di Top Gun.

Zara e Mango hanno quindi stabilito la tendenza per l’inverno. Parliamo di giacche di pelliccia che non trascurano la sensualità o il comfort. Ce ne sono diverse, di tutte le dimensioni e i colori.

Il grande ritorno della giacca da aviatore

Da Zara, il bomber foderato è su tutti gli scaffali. Sono disponibili in pelle per far battere il cuore delle fashioniste. Lo immaginiamo con un crop top e un paio di stivali. O con una minigonna e tacchi alti.

La giacca da aviatore di Zara ha un interno in pelliccia effetto shearling che promette di essere comodo da indossare. Questa giacca è leggermente più costosa: €79,95.

La giacca è realizzata in tessuto con effetto pelle di pecora all’interno; è dotata di collo a revers con linguette e maniche lunghe, tasche anteriori e chiusura con zip in metallo sul davanti.

La giacca da aviatore di Zara è disponibile anche nelle taglie dalla XS alla XXL. C’è quindi l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, si consiglia di scegliere una taglia in più per un effetto oversize.

Per quanto riguarda i materiali, Zara dice: “Lavoriamo con programmi di monitoraggio per garantire il rispetto dei nostri standard sociali, ambientali, di salute e sicurezza. Per valutare la loro attuazione, abbiamo sviluppato un programma di audit e piani di miglioramento continuo”.

Che rassicurazione per i clienti! Una cosa è certa: le donne troveranno sicuramente la loro felicità da Zara o Mango.

