Giacca in filo metallico di Zara a soli €29,95

Non avete ancora i vestiti più eleganti per le feste? Siete in ritardo, perché le taglie si esauriranno presto. Vi mostriamo la giacca in filo metallico di Zara. Con questa giacca lucida farete un figurone ovunque andiate. Abbinatela a tutto ciò che avete o che dovete ancora acquistare.

Questa giacca in filo metallico di Zara si distingue per essere lavorata a maglia e aperta con maniche lunghe. Con il dettaglio del filo metallico vedrete che è molto più elegante, quindi non potete sbagliare quando uscite o dovete andare a vari eventi sia ora che nelle vacanze di Natale che stanno arrivando.

Cura e materiali

Realizzato al 100% in poliestere, Zara spiega come prendersi cura del capo, perché prendersi cura dei propri capi significa prendersi cura dell’ambiente. I capi in maglia sono elastici, quindi è importante lavarli a basse temperature e con una centrifuga delicata, asciugarli su una superficie piana e conservarli piegati. In questo modo si evita che si deformino e si riduce il consumo energetico.

In questo caso, la giacca deve essere lavata in lavatrice a 30ºC con centrifuga corta, senza usare candeggina, stirare a 110ºC, lavare a secco con tetracloroetilene e non asciugare in asciugatrice.

Da Zara lavorano con programmi di monitoraggio per garantire la conformità degli standard di sicurezza, salute e qualità dei loro prodotti. Ed è per questo che hanno diversi sigilli standard, come il Green to Wear 2.0, per ridurre al minimo l’impatto ambientale della produzione tessile.

Completa il tuo look

Questa giacca è versatile, quindi usarla sia per uscire che per altre occasioni. Si abbina bene a jeans, pantaloni, gonne e anche abiti. Da Zara stesso consigliano di acquistare diversi capi che si abbinano perfettamente: questo è il caso del body nero a €22,95, il collant nero di base a €9,95, il top con spalline dello stesso colore a €25,95, l’abito midi fluido a €45,95, lo stivaletto in pelle a €129 e ancora cappotti molto più eleganti e spessi per tenervi al caldo durante il Natale.

Quanto costa la giacca in filo metallico

È sul sito di Zara e potete accedervi subito: il prezzo è di 29,95 euro e le taglie disponibili vanno dalla S alla XL, in modo che possiate avere una certa varietà e acquistare quello che si adatta meglio alla vostra figura.

