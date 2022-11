Giacca da pioggia Mackintosh in offerta da Decathlon

La stagione delle piogge si avvicina, quindi dobbiamo essere preparati con la giacca giusta per passeggiare nei boschi oppure per trekking ed escursioni. Inoltre, non c’è niente di meglio che scegliere uno dei modelli in vendita presso il negozio di articoli sportivi per eccellenza. Decathlon propone in forte sconto la giacca da pioggia Mackintosh: non fatevela scappare!

La giacca da pioggia Mackintosh

Avere un Mackintosh è qualcosa di necessario sia in autunno che in inverno, se si considera che la stagione delle piogge sembra essere ogni anno più intensa, ma nel caso in cui siate alla ricerca di un modello più tecnico non c’è niente di meglio che scegliere quello che vi mostriamo ora. Una giacca antipioggia che vi proteggerà davvero dalla pioggia e dal vento durante le vostre passeggiate. La trovate in sconto da Decathlon.

Parliamo di un modello di giacca specifico per godersi le escursioni in montagna o il trekking anche quando piove o fa freddo. La giacca da pioggia, di colore blu asfalto, è un modello che ha un design con taglio in vita per renderlo slim fit e stringerlo nel caso in cui volessimo riscaldarci. I polsini sono aderenti e il cappuccio è regolabile; inoltre, la giacca ha 7 tasche.

Questa giacca da pioggia è anche dotata di uno speciale sistema di traspirazione con rivestimento idrorepellente che limita la formazione di condensa sotto l’indumento, così come una fodera impermeabile da 200 mm in modo da poter stare in piedi sotto la pioggia senza che l’acqua penetri.

Questo Mackintosh ha un tocco morbido che imita la pelle della pesca per renderla una giacca più bella e confortevole. Se volete mantenere questa morbidezza, avrete bisogno di riattivarla nel corso del tempo: a tal fine, Decathlon spiega che se avete già lavato la giacca tre volte in lavatrice o se l’avete già indossata 10 volte sotto la pioggia, potete asciugarla con un movimento avanti e indietro a una distanza di circa 20 cm.

Si può anche mettere nell’asciugatrice per 15 minuti (programma sintetico). Un’altra soluzione per mantenere intatta la giacca è quella di stirarla due volte, a temperatura per capi delicati e senza vapore.

Se volete avere questa giacca antipioggia completa, correte subito da Decathlon prima che si esaurisca. Il prezzo è di soli 39,99 euro.

