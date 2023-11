Giacca Bershka double-face a soli €49,99!

Se siete tra coloro che sono troppo pigri per uscire di casa la mattina per andare al lavoro perché fa troppo freddo, con questa giacca Bershka non avrete bisogno di una sciarpa. La catena propone infatti una giacca double-face super confortevole e calda.

La giacca Bershka: tendenza e qualità al giusto prezzo

Di colore nero e realizzata con tessuti di alta qualità, questa giacca è uno dei migliori acquisti di questa stagione e, grazie al colletto in pile, non avrete nemmeno bisogno di indossare una sciarpa! Ha una chiusura frontale con zip e un dettaglio con bottoni a pressione sul colletto. A questo si aggiungono le tasche, anch’esse con chiusura a zip. Una serie di dettagli che fanno di questa giacca della nuova collezione di Bershka un capo davvero speciale.

Come indossare questa giacca

La giacca double-face di Bershka è ideale da indossare con jeans, gonne e abiti, insomma con i vostri look basic di stagione: sarete eleganti e vi proteggerete dal freddo. Questo capo è diventato uno dei preferiti dalle fashioniste e sicuramente lo vorrete anche voi nel vostro guardaroba. Caldo e accogliente, si abbina a tutti i tipi di look. È una tendenza di moda destinata a rimanere, ed è impossibile non innamorarsene. Ispirandoci ai look street-style, vogliamo darvi qualche idea su come abbinare la giacca double-face di Bershka.

I pantaloni cargo sono i protagonisti della stagione e con questa giacca si adattano perfettamente. Se avete voglia di un look 100% sporty chic, optate per una T-shirt e delle scarpe da ginnastica. Se preferite qualcosa di più casual, optate per un maglione in maglia e un paio di stivaletti con suola da ginnastica.

Un paio di jeans è un capo versatile che si abbina a tutto. Quest’autunno potete indossarli con una camicia in popeline bianca, un gilet in maglia e stivaletti con plateau – sarete perfetti con una giacca double-face!

Per una serata fuori, un look total black è sempre un successo sicuro. Scegliete una minigonna effetto pelle, una camicia e un paio di stivali con tacco alto o piatti e farete un figurone.

Il prezzo

La giacca double-face è disponibile presso il negozio online di Bershka al prezzo di €49,99 dalla taglia XS alla L. Sul sito web è anche possibile verificare la disponibilità presso il negozio Bershka più vicino.

