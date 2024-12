Ghosting in amicizia: consigli degli esperti su come reagire quando un amico...

È probabile che tu abbia già sentito parlare del fenomeno del ghosting in campo amoroso: una persona scompare all’improvviso dalla tua vita, senza spiegazioni. Ma sapevi che questo comportamento si sta diffondendo anche nel mondo dell’amicizia ? Ecco alcuni consigli su come affrontare la situazione quando un amico decide di “sparire”.

Capire il fenomeno del ghosting in amicizia

Origini del termine

Il termine “ghosting” è stato reso popolare negli Stati Uniti intorno al 2005, con l’avvento delle tecnologie di comunicazione digitale. Questa parola descrive l’atto di interrompere i contatti con qualcuno, quasi come se diventassimo dei fantasmi per questa persona.

Trasferimento del fenomeno dalle relazioni amorose alle amicizie

Il fenomeno del ghosting non riguarda più solo le relazioni amorose: si è progressivamente trasferito anche nel mondo dell’amicizia, causando sentimenti di confusione, tristezza e colpa nelle persone che ne sono vittime.

Identificare le ragioni dietro il silenzio di un amico

Motivi per cui un amico potrebbe decidere di “sparire”

Secondo Marisa Franco, psicologa ed esperta di amicizia, le rotture improvvise possono spesso derivare da giudizi emessi da una persona sullo stile di vita dell’altra. Se un amico inizia a affermarsi e a vivere secondo le sue convinzioni, potrebbe scegliere di allontanarsi da coloro che non lo sostengono.

Altra esperta di amicizia, Shasta Nelson, indica che studi dimostrano che ci vogliono almeno cinque emozioni positive per ogni emozione negativa per mantenere una relazione sana. Quando le emozioni negative prendono il sopravvento, la separazione diventa probabile.

Strategie per affrontare la situazione in modo sano

Gli step da seguire

Ritirarsi un po’: Evita comportamenti impulsivi come arrabbiarti o mendicare attenzione. Aspetta che le tue emozioni si stabilizzino prima di reagire in modo ponderato.

Riflettere sulla situazione: Capisci che il ghosting può talvolta essere il risultato delle decisioni personali dell’altro, senza un collegamento diretto con te.

Capisci che il ghosting può talvolta essere il risultato delle decisioni personali dell’altro, senza un collegamento diretto con te. Tentare di comunicare: Se ritieni che sia appropriato, un tentativo di comunicazione chiara e gentile può essere utile per capire se l’amico è disposto a parlare.

Fare il luto: È importante riconoscere il dolore e prenderci del tempo per fare il luto della relazione, nel caso non sia possibile ripararla.

Come preservare la propria salute mentale dopo un ghosting

Impatto emotivo del ghosting

Le vittime di ghosting soffrono spesso intensamente e si pongono numerose domande sulle ragioni di tale abbandono. La ricerca di risposte può portare a comportamenti ossessivi, come controllare l’amico sui social network. Secondo studi, circa il 30% delle persone è stato già vittima del ghosting, sottolineando quanto sia comune questo fenomeno nelle relazioni moderne.

Consigli finali

È preferibile scegliere l’onestà emotiva piuttosto che cedere al silenzio epidemico del ghosting. Gli esperti consigliano di privilegiare relazioni sane, basate su una comunicazione aperta, per evitare in futuro situazioni dolorose come questa.

Ora che abbiamo esaminato le cause possibile del ghosting tra amici e come affrontarlo, speriamo tu possa utilizzare queste informazioni per navigare in maniera più consapevole nelle tue relazioni. Ricorda: anche se il ghosting può far sentire soli e confusi, non sei solo in questa situazione e ci sono strategie per gestirla con saggezza e compassione verso te stesso.

