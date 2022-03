Gestamp, CIE, Volkswagen, BMW, Renault… altri ribassi nel settore Automotive

Gestamp e CIE Automotive scendono fortemente sul mercato azionario spagnolo insieme ad altri fornitori europei di componenti per l’industria automobilistica, come i gruppi francesi Valeo e Faurecia.

Le perdite sono molto notevoli anche per i produttori di pneumatici, come il gruppo francese Michelinl’azienda tedesca Continentale o l’azienda scandinava Nokian Renkaat.

Le principali case automobilistiche del Vecchio Continente, come Renault, Stellantis, Volkswagen, BMW e Mercedes.

indicatore “Stoxx Europe 600 automobili e componenti” affonda di circa il 2% (è sceso del 5%) e accumula un calo di oltre il 24% finora quest’anno, a causa della guerra in Ucraina.

LA DIPENDENZA DALLA RUSSIA AVRÀ UN IMPATTO SUL SETTORE

“La Russia rappresenta una grande percentuale della fornitura mondiale di palladio e alluminio, che sono prodotti chiave utilizzati nella produzione di automobili“, spiegano dalla banca americana cit. Il palladio è essenziale per la produzione batterie elettriche per auto elettriche.

“Ci sono già segnali che il La carenza di nuovi componenti sta mettendo a dura prova le catene di approvvigionamento automobilistichecon alcuni produttori europei che annunceranno interruzioni nei programmi di produzione nelle prossime settimane”.

La tua previsione è ulteriore volatilità a breve termine nella produzione automobilistica e inflazione dei costi, che influirà potenzialmente in modo sproporzionato sui fornitori di componenti. In pratica, un calo del 4% dei volumi globali prodotti può portare a un calo del 10-15% dell’utile operativo per i fornitori di componenti e a un calo del 5-10% per i produttori di componenti.

Dal canto loro, gli esperti di Natixis vedono un “grande rischio“di problemi nell’approvvigionamento dei metalli industriali prodotti da Russiaperché può essere utilizzato dal Cremlino come “arma economica” per rispondere alle sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti. Questo, di per sé, giustifica già gli attuali rialzi che stanno registrando.

Secondo Natixis, La Russia produce il 42,8% del palladio mondiale, il 14,2% del platino, l’8,4% del nichel, il 6% dell’alluminio e il 4% del rame. “Anche se la Russia produce solo il 4% di rame, vietare le sue esportazioni potrebbe causare un forte aumento dei prezzi a causa delle tensioni nell’offerta”.

In questo senso, la posizione di Russia nella produzione di palladio può assumere “un grosso problema per le case automobilistiche europee“, proprio come è successo nel 2000. Poi, il prezzo è balzato di oltre il 200% in pochi mesi quando la Russia ha interrotto le sue esportazioni di questo metallo, che attualmente rappresenta circa lo 0,4% del PIL russo.

Un altro materiale che la Russia può usare come arma è titanio, ampiamente utilizzato dall’industria aerospaziale e della difesa. Ad esempio, VSMPO-AVISMA, con sede in Siberia e controllata da uno stretto alleato del presidente Putin, è uno dei principali fornitori di Boeing.

“Per la Russia, l’estrazione mineraria è di grande importanza per l’economia del paese, poiché rappresenta circa il 12% del PIL. Le sanzioni su quel settore potrebbero essere dolorose, ma sembrano improbabili dato che l’Europa fa molto affidamento sui metalli di base russi e non solo sul palladio e sul titanio.

“È probabile che le sanzioni su quei settori danneggiare le industrie europee, che avrà difficoltà a trovare rapidamente nuovi fornitori; e anche potrebbe incidere sul PIL del continentepoiché i metalli sono i base di alcuni dei prodotti della sua più alta catena del valore“, aggiungono.

Così, commentano che “tutte le parti perdono“quando questi metalli vengono usati come arma economica, per via della loro interdipendenza. In ogni caso, l’attuale scenario bellico e le tensioni geopolitiche stanno già “abbastanza” per far salire i prezzi, quindi “stiamo entrando in un periodo volatile“, dovuto al “peso russo nel mercato delle materie prime, il mostra europa alle importazioni russe di metalli e al loro coinvolgimento nel conflitto; e un mercato dei metalli di base molto stretto”.

A seguito di questa analisi, Natixis spera che l’oncia d’oro supera i 2.000 dollari “se il conflitto dovesse intensificarsi ulteriormente”, anche se si aspetta “una rapida correzione una volta che l’intensità del conflitto si sarà attenuata e se non verranno applicate o utilizzate sanzioni significative relative alle merci come arma economica”.