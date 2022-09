Genesis e i suoi topi leggerissimi per i giocatori

Una buona performance nel gioco richiede un mouse adatto, questo è compreso dai giocatori appassionati che li vedono come una sorta di estensione del giocatore stesso. La fornitura di queste periferiche è importante, anche se non tutte soddisfano i requisiti necessari, che sono principalmente: peso, velocità di scatto e presa. In questa situazione l’azienda Genesi ha sviluppato un catalogo prodotti composto da possibilità eccezionali nella gamma di mouse ultraleggeri.

Il Xeno 800 Si caratterizza per essere preciso, veloce e comodo durante l’uso, almeno questo è quanto dimostrano i test effettuati su questo dispositivo. Ha una risoluzione fino a 16.000 DPI, un’accelerazione di 50G e una velocità che può raggiungere i 400 IPS. Dà la possibilità di ridurre il peso, grazie ai suoi fori con pannelli intercambiabili. Il suo software rende facile configurare 7 diversi profili e personalizzarlo con la retroilluminazione RGB in 9 modalità. Ha 6 pulsanti programmabili e una durata fino a 20 milioni di clic. Il suo peso totale è di 58 grammi e può essere acquistato per circa 49 euro.

Il Krypton 750 è un’altra delle proposte del brand. Si distingue per un pulsante di modifica DPI che consente di modificare istantaneamente la sensibilità tra 6 livelli. Un altro dei suoi punti di forza è la sua leggerezza e il suo sistema di regolazione del peso (da 58 grammi a 76 grammi). Dispone di una tecnologia di retroilluminazione RGB con il caratteristico effetto Prisma che consentirà all’utente di regolare il colore dell’ambiente in base all’utente. Contiene 6 pulsanti programmabili e consente fino a 50 milioni di clic.

Ha un prezzo di circa 45 euro.

Con il Kryptoniano 550 puoi passare molte ore a giocare dato il suo buon sviluppo ergonomico e la sua leggerezza (il peso totale è di 70 grammi). Consente una presa stabile e un controllo aggiuntivo. Integra la tecnologia di retroilluminazione RGB, che consente di scegliere tra 16 milioni di colori a seconda dell’ambiente desiderato. Ha uno dei migliori interruttori sul mercato e una durata di 20 milioni di clic. Il software con 7 pulsanti programmabili e memoria integrata è anche un altro punto forte di questo mouse.

Ha un prezzo di circa 33 euro.

Il Kryptoniano 555 Si caratterizza per essere leggera e confortevole. Dispone di 7 pulsanti regolabili e dispone di un software avanzato per personalizzare l’illuminazione. Goditi una delle durate più lunghe sul mercato, con fino a 60 milioni di clic e una potente memoria integrata. Il suo peso totale è di 70 grammi. Il prezzo è di circa 40 euro

Il Kryptoniano 200 Con i suoi 77 grammi di peso permette lunghe sessioni di gioco. Dispone di retroilluminazione RGB effetto Prismo e software avanzato, per assegnare funzioni tramite 6 pulsanti programmabili.

Il prezzo è di circa 16 euro.