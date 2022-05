Galán (Iberdrola) chiede a Davos di accelerare la transizione energetica

Il presidente dell’Iberdrola, José Ignacio Sanchez Galanha sottolineato in Forum economico mondiale di Davos Cosa fare accelerare la transizione energetica urgentemente perché “saranno adottati provvedimenti che rallentino il passaggio all’energia pulita costi molto importanti” pari all’8% del PIL in paesi come la Spagna.

Galán ha spiegato che la risposta a questa situazione energetica è la transizione verso un’economia elettrificata con energie verdi, il che significa un massiccio sviluppo delle energie rinnovabili, maggiori investimenti nelle smart grid, un aumento degli storage e un’accelerazione dello sviluppo dell’idrogeno verde in usi energetici difficili da elettrificare. “La transizione non solo ridurrà la dipendenza esterna dai combustibili fossili e dai costi energetici, ma contribuirà anche a migliorare la sicurezza energetica, poiché le fonti saranno locali e infinite, avrà benefici ambientali e contribuirà allo sviluppo industriale e all’occupazione, ” ha detto. ha commentato.

Per questo lo ha sottolineato il passaggio è inevitabile, ma “non ancora abbastanza veloce. Il cambiamento deve essere accelerato, il che richiede una forte volontà politica”. Il presidente di Iberdrola ha ricordato che gli investimenti in energia pulita hanno lunghi periodi di ammortamento e gli investitori hanno bisogno di segnali solidi per indirizzare i propri capitali verso gli ambienti più favorevoli.

“Abbiamo la tecnologia, il supporto della società e, come aziende, siamo disposti a svolgere il nostro ruolo, investendo e impegnando tutte le nostre risorse umane e tecnologiche, ma abbiamo bisogno di chiarezza, stato di diritto e regolamentazione attraente”, ha assicurato.

Allo stesso modo, Ignacio Galán lo ha dimostrato sono necessarie procedure amministrative più semplici per i progetti di energia pulitaritenendolo progetti di interesse pubblico.