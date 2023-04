Găgăuzia: tutto ciò che c’è da sapere su questa regione autonoma della Moldavia, attentamente monitorata dalla situazione politica dell’UE e della Russia

La regione autonoma di Gagauzia in Moldavia tra pro-UE e pro-Russia

Situata in Moldavia, la regione autonoma di Gagauzia sta attirando l’attenzione mentre i suoi abitanti sono chiamati alle urne il 30 aprile per eleggere il loro nuovo governatore. La popolazione locale, una minoranza turcofona convertita al cristianesimo, è pro-russa, mentre il paese guarda sempre più all’Europa.

Un territorio di 1.800 km2, popolato da poco più di 130.000 abitanti. Questa è la Gagauzia, un piccolo lembo di terra autonomo appartenente alla Moldavia, un’ex repubblica sovietica oggi orientata verso l’Europa.

Gli equilibri geopolitici in gioco nelle elezioni del 30 aprile

Il 30 aprile, i gagauzi saranno chiamati alle urne per eleggere per quattro anni il loro “Bashkan”, cioè il loro nuovo governatore. Una situazione seguita da vicino a Bruxelles e a Mosca, poiché la Moldavia è situata in una regione in cui, a causa del conflitto ucraino, gli equilibri geopolitici rimangono molto fragili.

Di recente, si è verificato un evento che illustra una certa tensione. Il 17 aprile, il presidente della Repubblica del Tatarstan (Federazione Russa), Roustam Minnikhanov, era atteso in Gagauzia per il congresso dell’amicizia tra i popoli. Tuttavia, al suo arrivo, il capo di stato non è stato autorizzato a scendere dall’aereo.

Un incidente che, secondo gli osservatori, potrebbe rafforzare le tendenze pro-russe dei gagauzi in vista delle elezioni nella loro regione, a scapito del potere centrale di Chisinau, la capitale della Moldavia.

La storica sfiducia tra Gagauzia e Moldavia

Storicamente, questa sfiducia è antica. Si era concretizzata, nel 1994, con l’autonomia della Gagauzia, inizialmente comunista e desiderosa di rimanere nell’Unione Sovietica, duramente negoziata con la Moldavia.

Vent’anni dopo, nel 2014, i gagauzi avevano anche confermato la loro inclinazione pro-russa votando al 95% a favore dell’integrazione della loro regione nell’Unione economica eurasiatica di Vladimir Putin, in caso di riunificazione della Moldavia con la Romania.

L’anno scorso, diverse manifestazioni erano scoppiate per iniziativa dei gagauzi contro il governo moldavo e l’aumento dei prezzi. Gli eletti della regione avevano chiesto al potere russo se poteva fornire gas alla regione a prezzi accessibili.

Un passo deplorato dalla presidente moldava Maia Sandu, che aveva denunciato un “tentativo di destabilizzare la situazione in Gagauzia”. Il capo di Stato aveva anche affermato che gli abitanti della regione gagauza erano dalla parte della Russia nel conflitto con l’Ucraina.

Da notare che la governatrice uscente di Gagauzia è Irina Vlah, un’ex comunista del Parlamento nazionale moldavo. Nel 2015, era stata eletta al primo turno con il 51% dei voti con uno slogan inequivocabile: “Insieme per la Russia”. Aveva ottenuto il 91% dei voti per il suo secondo mandato nel 2019.

Ma nel 2023, Irina Vlah dovrà lasciare il posto, e otto candidati sono in corsa per succederle. Tra questi, c’è Dmitri Kroitor, ex governatore della regione e ex ambasciatore moldavo in Turchia.

Se il candidato è indipendente, ha alcune affinità con il partito proeuropeo moldavo, che dispiacciono all’opinione pubblica gagauza: “Se il candidato sostenuto dal PAS (Partito Azione e Solidarietà, NDLR.) vincesse, la Gagauzia perderebbe il suo status di autonomia”, riferisce l’agenzia di stampa russa RIA Novosti. Questa perdita di autonomia “farebbe salire al massimo la temperatura nel paese e provocherebbe un conflitto interno”.

