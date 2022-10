Gabriel firma un nuovo accordo mentre l’Arsenal si assicura la prima svolta contrattuale nei colloqui con i loro giovani talenti

Arsenale si sono assicurati il ​​primo di quello che sperano sarà una serie di nuovi contratti per le pietre miliari della prima squadra di Mikel Arteta con Gabriel che mette nero su bianco una proroga dei suoi nuovi termini.

Il difensore 24enne, sempre presente nella Premier League dell’Arsenal in questa stagione, ha messo nero su bianco un accordo che dovrebbe durare fino al 2027. CBS Sports ha rivelato per la prima volta ad aprile che il club intendeva premiare Gabriel per quelli che sono stati due anni in gran parte impressionanti da quando è arrivato dal Lille.

“Sono molto felice di firmare questo nuovo contratto con l’Arsenal, perché è un club così grande”, ha detto. “È il mio sogno e oggi è il giorno più bello della mia vita. Sono così felice di prolungare il mio contratto qui.

“Ogni partita i tifosi spingono la squadra allo stadio. È per questo che sono così felice di restare qui. L’Arsenal è la mia casa. In futuro voglio vincere le partite con l’Arsenal, voglio vincere trofei con l’Arsenal e restare qui da molto tempo perché è casa mia”.

Sebbene la Juventus fosse interessata a una mossa per Gabriel, i suoi commenti chiariscono quanto poco interesse avesse a partire dall’Arsenal, dove ha attirato l’attenzione dell’allenatore del Brasile Tite e ha conquistato molti ammiratori per le sue prestazioni decise. Non è del tutto privo di difetti e le partite recenti hanno visto un’infarinatura di errori. Ugualmente la sua risposta vincente a un errore contro Fulham all’inizio di questa stagione spiega perché è così ammirato dallo staff tecnico, dai compagni di squadra e dai fan.

“Se guardi ad alcuni dei gol che abbiamo subito, ci sono stati alcuni errori individuali in alcuni di essi, ma sono stati condivisi”, ha detto Arteta, riconoscendo che anche Saliba non è stato esente da errori. “Dobbiamo accettare che quando hai giovani giocatori in quelle posizioni, questo accadrà e questo è il conto”.

L’estensione di Gabriel è solo il primo di molti che l’Arsenal sta lavorando sodo in questo momento con un dialogo ben avviato tra loro e i rappresentanti di Bukayo Saka, Guglielmo Saliba e Gabriele Martinelli. Il primo, i cui termini attuali scadono nel 2024, è più vicino alla firma di nuovi termini e ha persino pubblicamente riconosciuto di condividere l’ottimismo di Arteta sull’accordo di nuovi termini. I colloqui sull’accordo di Saka sono iniziati alla fine della scorsa stagione; che entrambe le parti siano state così aperte nell’estendere il loro tempo insieme è di buon auspicio per il loro eventuale rinnovamento.