Fulham vs Bournemouth: come guardare la Premier League online, il canale TV, le informazioni sul live streaming, il tempo di gioco

La Premier League torna in campo sabato.

Chi sta giocando

Bournemouth @ Fulham

Record attuali: Bournemouth 3-3-3; Fulham 3-4-2

Cosa sapere

Il Bournemouth ha bisogno di rafforzare una difesa che consenta 2,22 gol per gara prima del match di sabato. Affronteranno il Fulham in trasferta alle 10:00 ET al Craven Cottage. Il Bournemouth entrerà impettito dopo una vittoria mentre il Fulham inciamperà dopo una sconfitta.

Sabato il Bournemouth è scivolato dal Leicester City per 2-1.

Nel frattempo, era tutto sull’1-1 all’intervallo, ma il Fulham non era del tutto uguale al West Ham United nel secondo tempo quando si sono incontrati domenica. Il Fulham √® caduto agli Irons 3-1.

Bournemouth è 3-3-3 (12 punti) e Fulham è 3-4-2 (11 punti), quindi se il Fulham vince supererà Bournemouth in classifica.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare