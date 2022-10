Frutta e verdura: da Madrid al mondo

Fruit Attraction è business, innovazione, conoscenza e diversità. La più grande manifestazione del settore ortofrutticolo festeggia la sua 14a edizione dal 4 al 6 ottobre, battendo tutti i record e superando i dati pre-pandemia del 2019, finora l’anno migliore della sua storia.

La Fiera, organizzata da IFEMA MADRID e FEPEX (la Federazione spagnola delle associazioni dei produttori esportatori di frutta, verdura, fiori e piante vive) riunirà 1.800 aziende e circa 90.000 partecipanti provenienti da 130 paesi in otto padiglioni del quartiere fieristico, facendo di Madrid la capitale mondiale dell’ortofrutta.

Tutti questi dati mostrano il crescente interesse a partecipare al più grande business center del settore, e il suo sostegno a promuovere Fruit Attraction come leva per l’internazionalizzazione e punto di incontro per tutti i professionisti che compongono l’intera filiera. Questo boom si vede anche nella costituzione di nuove società, il cui peso supera il 19% della partecipazione totale.

La presenza di aziende provenienti da 55 paesi rende questo evento l’evento commerciale chiave per il marketing e la distribuzione globale

Il grande potere della Spagna come leader mondiale in questo mercato si farà sentire nella partecipazione nazionale che prevederà la presenza di praticamente tutte le comunità autonome produttrici di frutta e verdura, confermando Fruit Attraction come uno strumento efficace per generare opportunità di business, abbattere i confini e accedere a nuovi mercati.

MAGNETE ACQUIRENTI

Per quanto riguarda il suo impatto internazionale, in questa occasione l’evento ha la rappresentanza di aziende provenienti da 55 paesi, il che rende questo evento l’evento commerciale chiave per la produzione, il marketing e la distribuzione mondiale. Oltre alla forte partecipazione europea con la presenza di aziende provenienti da Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio, Portogallo, Polonia o Germania, la partecipazione di altri paesi come Colombia, Perù, Cile, Stati Uniti o India si aggiunge, e l’aumento della presenza dell’Africa, in particolare Sud Africa, Kenya, Guinea e Costa d’Avorio.

Uno dei grandi obiettivi di Fruit Attraction è proprio quello di offrire una piattaforma per l’espansione internazionale. In questo senso, IFEMA MADRID, con la collaborazione del Ministero dell’agricoltura, della pesca e dell’alimentazione e ICEX, effettua ancora una volta un investimento significativo nell’International Guest Program, che attira a Madrid 700 buyer da 70 paesi, responsabili degli acquisti al dettaglio, importatori e grossisti che porteranno uno speciale dinamismo all’attività della Fiera.

L'International Guest Program attira a Madrid importatori e grossisti da tutto il mondo

A questo programma si aggiunge l’iniziativa del “Guest Importing Country”, con Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Vietnam e Canada come protagonisti di questa edizione. Con questo Fruit Attraction aprirà e promuoverà un canale di relazioni commerciali con questi mercati, supportato da un programma completo di tavole rotonde, visite guidate alla fiera e sessioni B2B.

ANDALUCIA, NELLA VETRINA INTERNAZIONALE

Una delle novità di quest’anno sarà l’incorporazione anche della figura di “Guest Region”, che nascerà nel 2022 con l’obiettivo di rafforzare la visibilità delle diverse comunità autonome e la diversità della produzione spagnola.

Un’azione che debutta in questa edizione con l’Andalusia e che rappresenta un’ottima occasione per rafforzare la proiezione strategica della regione per la promozione nel mondo della ricchezza ortofrutticola di tutte le sue province e la straordinaria qualità delle sue produzioni.

Una delle novità è l’incorporazione della Guest Region, che debutta con l’Andalusia

AREE SPECIFICHE

Di 90.000 professionisti del commercio all’ingrosso e al dettaglio, delle catene di distribuzione commerciale, importatori ed esportatori, del settore dei trasporti, dell’ospitalità e molti altri, incontrarsi in varie aree. Le aziende dedicate ai Prodotti Freschi registrano ancora una volta la maggiore rappresentanza, con il 70% dell’offerta, seguite dall’Industria Ausiliaria (sementi, fertilizzanti e fitosanitari, packaging ed etichettatura…). A questi si aggiunge Fresh Food Logistics, la piattaforma settoriale al servizio della logistica, dei trasporti e della gestione della catena del freddo per il fresco, il cui spazio espositivo registra un’occupazione del 100%.

Il grande evento di settore ospita la sezione Factory Chef, lo spazio gastronomico con diverse dimostrazioni e ‘showcooking’

Come nelle precedenti edizioni, Fruit Attraction punta ancora una volta su soluzioni di trasformazione attraverso innovazione, sostenibilità e digitalizzazione con spazi come Smart Agro Area –in cui vengono presentati prodotti innovativi che applicano le tecnologie informatiche al settore ortofrutticolo–, e Biotech Attraction –ricerca e sviluppo tecnologico in agrobiologia/biotecnologie vegetali–. Continua a prendere piede anche il Mercato Ecorganic, lo spazio esclusivo per la commercializzazione e l’esportazione di prodotti biologici.

D’altro canto, L’Innovation Hub e l’Innova Forum sono le aree dedicate all’innovazione e alle novità economiche del settore. In quest’area la fiera ospiterà ancora una volta gli “Innovation Hub Awards”, divenuti un evento fondamentale per supportare l’impegno imprenditoriale imprenditoriale del settore con le sue consuete categorie: Fresh Produce, F&V Industry e Azioni di Sostenibilità e impegno.

Questa grande sala professionale ospiterà anche la sezione Factory Chef, che rappresenta lo spazio gastronomico all’interno di Fruit Attraction con interessanti dimostrazioni e cooking show.

PROMUOVERE LA CONOSCENZA

L’offerta fieristica e commerciale si completa con un ricco programma di convegni tecnici.

Spazio Forum della frutta Sarà una cornice per conferenze, presentazioni e tavole rotonde. Tra questi il ​​”Biofruit Congress”, il 5° Congresso Internazionale sugli Ortofrutticoli Biologici per discutere del futuro dei mercati dei prodotti biologici; il “VI Grape Attraction Congress”, incentrato sull’uva da tavola senza semi; la tavola rotonda “Nuovi sviluppi tecnologici applicati al confezionamento sostenibile di frutta, verdura e verdura”, nonché la Conferenza di attrazione Biotech: Biotecnologie e innovazione per l’agricoltura del futuro.

In questo spazio, FEPEX organizza anche altre sessioni come Linee di finanziamento pubblico per spese e investimenti in ricerca e innovazione nel settore ortofrutticolo“La nuova PAC nel settore ortofrutticolo dal 2023” e “Nuovo regolamento per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: complesso, irrealistico e con un impatto diretto sull’agricoltura europea”.

Entro Logistica degli alimenti freschi Il III Fresh Food Logistics Si terrà il Summit, organizzato da IFEMA MADRID e Alimarket, che affronterà le “Sfide della nuova logistica del freddo” e le “Risorse di fronte al cambio di paradigma”.

Nel Forum Innova Si terranno presentazioni e seminari tecnici sugli ultimi sviluppi di prodotti e soluzioni per il settore ortofrutticolo. L’obiettivo di questo forum è dare maggiore visibilità e riconoscimento allo sforzo di ricerca, sviluppo e innovazione delle aziende partecipanti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’agenda completa QUI.